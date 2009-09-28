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Раздел: Культура  
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Украинская поп-звезда похвасталась фигурой в прозрачном платье

Украинская поп-звезда похвасталась фигурой в прозрачном платьеАртистке приглянулся наряд от Андре Тана.

Эффектное полупрозрачное платье от украинского бренда Andre Tan приглянулось украинской поп-певице Оле Поляковой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.

В наряде черного цвета с просвечивающимся боди Суперблондинка блистала на телешоу «Танцы со звездами».

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Свой образ Оля дополнила тиарой с черепом и конусообразными лучами.

Украинская поп-звезда похвасталась фигурой в прозрачном платье
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 Теги: Оля Полякова, прозрачное платье

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Сегодня, 13:04 » Автор: Ирина Шевченко
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