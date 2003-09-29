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Раздел: Культура  
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Декольте до пупка: Кристина Агилера поразила откровенным нарядом

Декольте до пупка: Кристина Агилера поразила откровенным нарядом37-летняя певица дала концерт в Нью-Йорке.

После 10-летнего творческого перерыва Кристина Агилера триумфально вернулась на сцену. Она отправилась в гастрольный тур The Liberation Tour.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Вчера артистка выступила в Radio City Music Hall в Нью-Йорке.

Певица продемонстрировала несколько образов. Один из них – экстравагантное белое перламутровое платье с высокими плечами и с откровенным декольте, которое подвело звезду. Ведь из-под него выглядывала ее обнаженная и обвисшая грудь.

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Но артистка совсем не переживает из-за того, что ее грудь выглядит "грустной". Хотя она легко бы могла исправить ситуацию, но не делает этого. Видимо, нужно любить себя такой, какая ты есть.

Декольте до пупка: Кристина Агилера поразила откровенным нарядом
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 Теги: Кристина Агилера, откровенное платье

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Сегодня, 14:49 » Автор: Ирина Шевченко
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