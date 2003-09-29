Раздел: Культура
Декольте до пупка: Кристина Агилера поразила откровенным нарядом
37-летняя певица дала концерт в Нью-Йорке.
После 10-летнего творческого перерыва Кристина Агилера триумфально вернулась на сцену. Она отправилась в гастрольный тур The Liberation Tour.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Вчера артистка выступила в Radio City Music Hall в Нью-Йорке.
Певица продемонстрировала несколько образов. Один из них – экстравагантное белое перламутровое платье с высокими плечами и с откровенным декольте, которое подвело звезду. Ведь из-под него выглядывала ее обнаженная и обвисшая грудь.
Читайте также: Кристина Агилера поразила дерзким нарядом
Но артистка совсем не переживает из-за того, что ее грудь выглядит "грустной". Хотя она легко бы могла исправить ситуацию, но не делает этого. Видимо, нужно любить себя такой, какая ты есть.
После 10-летнего творческого перерыва Кристина Агилера триумфально вернулась на сцену. Она отправилась в гастрольный тур The Liberation Tour.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Вчера артистка выступила в Radio City Music Hall в Нью-Йорке.
Певица продемонстрировала несколько образов. Один из них – экстравагантное белое перламутровое платье с высокими плечами и с откровенным декольте, которое подвело звезду. Ведь из-под него выглядывала ее обнаженная и обвисшая грудь.
Читайте также: Кристина Агилера поразила дерзким нарядом
Но артистка совсем не переживает из-за того, что ее грудь выглядит "грустной". Хотя она легко бы могла исправить ситуацию, но не делает этого. Видимо, нужно любить себя такой, какая ты есть.
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