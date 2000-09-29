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Раздел: Культура  
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Светлана Лобода похвасталась подросшей дочерью

Светлана Лобода похвасталась подросшей дочерьюLoboda с дочерью снялась для журнала "Антенна".

Украинская певица Loboda и ее дочь Ева снялись для российского журнала "Антенна".

Фото обложки певица опубликовала в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

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"Мое лучшее творение, моя Ева", – написала она.

Светлана Лобода похвасталась подросшей дочерью
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 Теги: Светлана Лобода, старшая дочь

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Сегодня, 16:19 » Автор: Ирина Шевченко
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