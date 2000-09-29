Раздел: Культура
Lady Gaga показала, как выглядит без макияжа
Певица снялась для The New York Times Magazine.
Американская певица Леди Гага позировала для The New York Times Magazine.
Фото обнародовали на странице издания в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
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Леди Гага приняла участие в фотосете после выхода фильма "Звезда родилась".
Американская певица Леди Гага позировала для The New York Times Magazine.
Фото обнародовали на странице издания в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Читайте также: Шакира показала, как выглядит без макияжа
Леди Гага приняла участие в фотосете после выхода фильма "Звезда родилась".
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