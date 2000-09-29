Раздел: Культура
Анастасия Приходько рассказала о кризисе в отношениях
Женщина знает мужа с первого класса.
Откровениями о своих проблемах в личной жизни исполнительница поделилась в программе «Зірковий шлях».
Приходько призналась, что они с мужем задумывались о разводе и даже подали соответствующие документы в ЗАГС.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
«Да, мы хотели развестись с мужем, я очень болезненно переживала этот период. Мы почти два месяца не жили вместе и подали на развод. Когда пришел срок похода в ЗАГС, мы решили, что просто поговорим для начала», - рассказала певица.
Приходько отметила, что тяжелее всего было начать говорить о проблемах и добавила, что в конце концов им с мужем удалось преодолеть свои разногласия.
Певица также рассказала, что показала свои переживания в новом клипе.
«Я захотела снять видео на песню «Саме той», напомнить будто себе: сколько ты прошла в жизни, чтобы этот человек был рядом, и неужели ты хочешь так просто все это отпустить? Это своего рода мой разговор с девочкой, которой я была в 18 лет», - призналась Приходько.
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Отметим, что певица вышла замуж в 2013 году, а через два года у нее родился сын. Приходько рассказывала, что познакомилась со своим мужем 20 лет назад и знает его с первого класса.
Тем не менее в июле этого года Приходько намекнула на разрыв отношений. Об этом она написала на своей странице в сети Instagram.
«Женщина чувствует счастье только тогда, когда она одна! Я поняла что происходило, и почему реальность и я были отдельны! Теперь я хочу быть «forever alone» !!!! Тогда все будет хорошо, с душой, мыслями, и никаких е**чих страданий! За**ало меня!))) Я теперь счастливая и свободная! Надо отметить это дело)», - поделилась она.
Тогда мы писали о том, что Приходько тщательно скрывает свою личную жизнь. 4 апреля 2010 года Анастасия родила дочь Нанну от абхазского бизнесмена - Нури Кухилава. Пара рассталась в 2013 году. В 2013 году Анастасия вновь вышла замуж. О ее последнем избраннике известно не так много. Сама певица не говорила, кем является ее муж, и на все вопросы лишь отвечала, что он бизнесмен.
Откровениями о своих проблемах в личной жизни исполнительница поделилась в программе «Зірковий шлях».
Приходько призналась, что они с мужем задумывались о разводе и даже подали соответствующие документы в ЗАГС.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
«Да, мы хотели развестись с мужем, я очень болезненно переживала этот период. Мы почти два месяца не жили вместе и подали на развод. Когда пришел срок похода в ЗАГС, мы решили, что просто поговорим для начала», - рассказала певица.
Приходько отметила, что тяжелее всего было начать говорить о проблемах и добавила, что в конце концов им с мужем удалось преодолеть свои разногласия.
Певица также рассказала, что показала свои переживания в новом клипе.
«Я захотела снять видео на песню «Саме той», напомнить будто себе: сколько ты прошла в жизни, чтобы этот человек был рядом, и неужели ты хочешь так просто все это отпустить? Это своего рода мой разговор с девочкой, которой я была в 18 лет», - призналась Приходько.
Читайте также: Анастасия Приходько устроит весной шикарную свадьбу
Отметим, что певица вышла замуж в 2013 году, а через два года у нее родился сын. Приходько рассказывала, что познакомилась со своим мужем 20 лет назад и знает его с первого класса.
Тем не менее в июле этого года Приходько намекнула на разрыв отношений. Об этом она написала на своей странице в сети Instagram.
«Женщина чувствует счастье только тогда, когда она одна! Я поняла что происходило, и почему реальность и я были отдельны! Теперь я хочу быть «forever alone» !!!! Тогда все будет хорошо, с душой, мыслями, и никаких е**чих страданий! За**ало меня!))) Я теперь счастливая и свободная! Надо отметить это дело)», - поделилась она.
Тогда мы писали о том, что Приходько тщательно скрывает свою личную жизнь. 4 апреля 2010 года Анастасия родила дочь Нанну от абхазского бизнесмена - Нури Кухилава. Пара рассталась в 2013 году. В 2013 году Анастасия вновь вышла замуж. О ее последнем избраннике известно не так много. Сама певица не говорила, кем является ее муж, и на все вопросы лишь отвечала, что он бизнесмен.
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