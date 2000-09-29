Раздел: Культура
Софи Эллис-Бекстор ждет пятого ребенка
Беременная певица вышла на сцену в эффектном наряде
Для певицы Софи Эллис-Бекстор, которая относительно недавно посетила Киев, беременность – не помеха одеваться эффектно и носить обувь на высоких каблуках, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
39-летняя певица, беременная пятым ребенком, выступила в The Royal Festival Hall в Лондоне. На сцене она появилась в комбинезоне со смелым декольте, расшитом пайетками, который подчеркнул ее округлый живот.
Наряд Софи сочетала с босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках. Интересно, тяжело ли на них артистке было не только ходить, но еще и танцевать?
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Напомним, =впервые о беременности Эллис-Бекстор заявила еще в августе во время интервью BBC, но тогда этому никто не придал значения, поскольку певица только вернулась на сцену после большого перерыва. Артистка со своим возлюбленным, бас-гитаристом британской группы The Feeling Ричардом Джонсоном воспитывает четырех сыновей – 14-летнего Санни, 9-летнего Кита, 6-летнему Рея и 2-летнему Джесси.
Для певицы Софи Эллис-Бекстор, которая относительно недавно посетила Киев, беременность – не помеха одеваться эффектно и носить обувь на высоких каблуках, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
39-летняя певица, беременная пятым ребенком, выступила в The Royal Festival Hall в Лондоне. На сцене она появилась в комбинезоне со смелым декольте, расшитом пайетками, который подчеркнул ее округлый живот.
Наряд Софи сочетала с босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках. Интересно, тяжело ли на них артистке было не только ходить, но еще и танцевать?
Читайте также: Наталья Водянова ждет пятого ребенка
Напомним, =впервые о беременности Эллис-Бекстор заявила еще в августе во время интервью BBC, но тогда этому никто не придал значения, поскольку певица только вернулась на сцену после большого перерыва. Артистка со своим возлюбленным, бас-гитаристом британской группы The Feeling Ричардом Джонсоном воспитывает четырех сыновей – 14-летнего Санни, 9-летнего Кита, 6-летнему Рея и 2-летнему Джесси.
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