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Раздел: Культура  
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Кейт Бланшетт украсила обложку итальянского глянца

Кейт Бланшетт украсила обложку итальянского глянцаКейт предстала в элегантном бархатном платье Giorgio Armani.

Знаменитая австралийская актриса Кейт Бланшетт стала звездой итальянского выпуска журнала Vanity Fair. 49-летняя женщина примерила изысканные образы модного бренда Giorgio Armani и рассказала о феминизме.

Об этом сообщают на сайте издания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

На обложке журнала Кейт предстала в элегантном бархатном платье Giorgio Armani черного цвета, которое подчеркивало ее талию и декольте. Для других фотографий актриса надела стильные костюмы и платья, которые были выполнены в черно-белых тонах.

Автором фотосъемки стал фотограф Том Мунро. В интервью для издания Бланшетт призналась, что всегда чувствовала себя феминисткой.

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Да, я всегда была ею, и я никогда не считала это понятие негативным. Я выросла в семье женщин и для меня это термин, который всегда связан с силой и равенством, и я всегда чувствовала себя победительницей всех предыдущих битв, я знаю, сколько стоило нам то, что мы получили. Но еще многое надо сделать!– убеждена знаменитая актриса кино.
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 Теги: Кейт Бланшетт, глянец

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Сегодня, 00:04 » Автор: Едгар Букмирза
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