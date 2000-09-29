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Кейт Бланшетт украсила обложку итальянского глянца
Кейт предстала в элегантном бархатном платье Giorgio Armani.
Знаменитая австралийская актриса Кейт Бланшетт стала звездой итальянского выпуска журнала Vanity Fair. 49-летняя женщина примерила изысканные образы модного бренда Giorgio Armani и рассказала о феминизме.
Об этом сообщают на сайте издания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На обложке журнала Кейт предстала в элегантном бархатном платье Giorgio Armani черного цвета, которое подчеркивало ее талию и декольте. Для других фотографий актриса надела стильные костюмы и платья, которые были выполнены в черно-белых тонах.
Автором фотосъемки стал фотограф Том Мунро. В интервью для издания Бланшетт призналась, что всегда чувствовала себя феминисткой.
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Да, я всегда была ею, и я никогда не считала это понятие негативным. Я выросла в семье женщин и для меня это термин, который всегда связан с силой и равенством, и я всегда чувствовала себя победительницей всех предыдущих битв, я знаю, сколько стоило нам то, что мы получили. Но еще многое надо сделать!– убеждена знаменитая актриса кино.
Знаменитая австралийская актриса Кейт Бланшетт стала звездой итальянского выпуска журнала Vanity Fair. 49-летняя женщина примерила изысканные образы модного бренда Giorgio Armani и рассказала о феминизме.
Об этом сообщают на сайте издания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На обложке журнала Кейт предстала в элегантном бархатном платье Giorgio Armani черного цвета, которое подчеркивало ее талию и декольте. Для других фотографий актриса надела стильные костюмы и платья, которые были выполнены в черно-белых тонах.
Автором фотосъемки стал фотограф Том Мунро. В интервью для издания Бланшетт призналась, что всегда чувствовала себя феминисткой.
Читайте также: Робот София украсила обложку модного глянца. Фото
Да, я всегда была ею, и я никогда не считала это понятие негативным. Я выросла в семье женщин и для меня это термин, который всегда связан с силой и равенством, и я всегда чувствовала себя победительницей всех предыдущих битв, я знаю, сколько стоило нам то, что мы получили. Но еще многое надо сделать!– убеждена знаменитая актриса кино.
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