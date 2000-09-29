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Алла Пугачева сделала громкое заявление

Алла Пугачева сделала громкое заявлениеНовый клип Аллы Пугачевой должен выйти как раз к юбилею певицы.

Российская певица Алла Пугачева ушла со сцены в 2010 году, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

За последние восемь лет она не дала ни одного сольного концерта, однако, в честь своего 70-летия певица готовит новую программу, чтобы выступить сразу в нескольких городах. Личный стилист Пугачевой Алишер будет готовить артистку к пышному празднованию юбилея - 15 апреля 2019 года Алле Борисовне исполнится 70 лет.

"Костюмы для Аллы Борисовны мы делаем постоянно, но до сольника по ним еще не добрались – пока записываем песни", - сообщил стилист. Недавно Алишер рассказал, что снимает клип с участием Пугачевой. Раскрывать подробности он не стал, но опубликовал ролик со съемочной площадки и поблагодарил звезду за сотрудничество. Клип должен выйти как раз к юбилею Пугачевой. Как сообщается, Пугачева даст 20 сольных концертов, которые состоятся в Москве, Петербурге, а также Израиле, Германии и Америке. Правда пока официальной информации на этот счет нет. Вероятно, организаторы и сама звезда пытаются сохранить интригу. Известно, что певица обратилась к Илье Резнику за новым хитом.

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"Думаю, Пугачева вернется на сцену. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни – вечные, они живут уже 30-40 лет", – заявил поэт Илья Резник.
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 Теги: Алла Пугачёва, сцена

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Сегодня, 02:27 » Автор: Татьяна Ларина
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