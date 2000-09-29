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Раздел: Культура  
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Леди Гага поразила фанатов ярким нарядом в ботфортах

Леди Гага поразила фанатов ярким нарядом в ботфортахЗвезда хит-парадов впервые дебютировала на широких экранах.

Несколько дней назад 32-летняя блондинка представила картину под названием «Звезда родилась», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Не секрет, что сценаристом, режиссером и исполнителем главной мужской роли стал Брэдли Купер, с которым знаменитая американка дружит на протяжении нескольких лет. Однако Леди Гага решилась на кардинальное перевоплощение не только в кадре, но и в повседневной жизни. Ведь популярная певица не перестает удивлять поклонников, демонстрируя сногсшибательные наряды. Например, сегодня исполнительница всемирно известного хита «Poker Face» заметили в Нью-Йорке, где американка прогуливалась, будучи в компании возлюбленного, а по совместительству продюсера.

Кстати, на этот раз Леди Гага блистала в актуальном платье-гольфе насыщенного красного цвета, декорированное роскошным боковым разрезом, который удачно обнажил стройные ноги поп-дивы. Кроме того певица дополнила образ, используя кожаные ботфорты черного цвета на высоких шпильках. Также знаменитая американка предпочла модные солнцезащитные очки и вместительную сумку, которые удачно дополнили образ Леди Гаги. Как пишет storinka.com.ua, вчера выяснилось, что звезду сцены хотят номинировать на престижную кинопремию «Оскар». При этом сама блондинка отрицает свой успех, а также не признает творческий потенциал актрисы.

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Известно, что звезда хит-парадов впервые дебютировала на широких экранах. Однако некоторые режиссеры уже предложили ряд ролей в популярных телесериалах. Пока Леди Гага не дает согласия, но блондинка пообещала порадовать поклонников не только новыми аутфитами и актерской игрой в кинофильме «Звезда родилась», но очередным альбомом, который блондинка планирует записать в ближайшее время.

Леди Гага поразила фанатов ярким нарядом в ботфортах
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 Теги: Леди Гага, наряд

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Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
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