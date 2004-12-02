Раздел: Культура
Стало известно, кто будет ведущим премии Оскар-2019
Популярный комик проведет церемонию.
5 декабря Американская киноакадемия, занимающейся организацией и назначением кинонаград премии "Оскар", назвала имя нового ведущего церемонии. Им стал американский комик Кевин Харт.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Об этом официально сообщили в Instagram странице премии "Оскар". "Встречайте нашего нового ведущего. Настраивайтесь на 24 февраля", – сообщили организаторы.
39-летний американский актер и комик, известный по своим ролям в фильмах "Джуманджи: Зов Джунглей" (2018), "Совместная поездка" (2014), "Неприкасаемые" (2017), "Американская семейка" и других, впервые будет нести миссию ведущего на роскошной церемонии. Сам киноактер в своем профиле в Instagram признался, что всегда мечтал приобщиться к организации такого выдающегося мероприятия.
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Я знаю, что моя мама сейчас улыбается до ушей. Я уверен, что этот "Оскар" удастся сделать особенным,
– искренне поделился Кевин Харт.
Стоит добавить, что ведущим церемонии "Оскар" в течение последних двух лет был другой знаменитый комик Джимми Киммел.
5 декабря Американская киноакадемия, занимающейся организацией и назначением кинонаград премии "Оскар", назвала имя нового ведущего церемонии. Им стал американский комик Кевин Харт.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Об этом официально сообщили в Instagram странице премии "Оскар". "Встречайте нашего нового ведущего. Настраивайтесь на 24 февраля", – сообщили организаторы.
39-летний американский актер и комик, известный по своим ролям в фильмах "Джуманджи: Зов Джунглей" (2018), "Совместная поездка" (2014), "Неприкасаемые" (2017), "Американская семейка" и других, впервые будет нести миссию ведущего на роскошной церемонии. Сам киноактер в своем профиле в Instagram признался, что всегда мечтал приобщиться к организации такого выдающегося мероприятия.
Читайте также: Стало известно, какой украинский фильм поборется за «Оскар»
Я знаю, что моя мама сейчас улыбается до ушей. Я уверен, что этот "Оскар" удастся сделать особенным,
– искренне поделился Кевин Харт.
Стоит добавить, что ведущим церемонии "Оскар" в течение последних двух лет был другой знаменитый комик Джимми Киммел.
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