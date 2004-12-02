» » Стало известно, кто будет ведущим премии Оскар-2019
Раздел: Культура  
0

Стало известно, кто будет ведущим премии Оскар-2019

Стало известно, кто будет ведущим премии Оскар-2019Популярный комик проведет церемонию.

5 декабря Американская киноакадемия, занимающейся организацией и назначением кинонаград премии "Оскар", назвала имя нового ведущего церемонии. Им стал американский комик Кевин Харт.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Об этом официально сообщили в Instagram странице премии "Оскар". "Встречайте нашего нового ведущего. Настраивайтесь на 24 февраля", – сообщили организаторы.

39-летний американский актер и комик, известный по своим ролям в фильмах "Джуманджи: Зов Джунглей" (2018), "Совместная поездка" (2014), "Неприкасаемые" (2017), "Американская семейка" и других, впервые будет нести миссию ведущего на роскошной церемонии. Сам киноактер в своем профиле в Instagram признался, что всегда мечтал приобщиться к организации такого выдающегося мероприятия.

Читайте также: Стало известно, какой украинский фильм поборется за «Оскар»

Я знаю, что моя мама сейчас улыбается до ушей. Я уверен, что этот "Оскар" удастся сделать особенным,
– искренне поделился Кевин Харт.

Стоит добавить, что ведущим церемонии "Оскар" в течение последних двух лет был другой знаменитый комик Джимми Киммел.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Оскар-2019, ведущий, премия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:29 » Автор: Едгар Букмирза
     381
     0

Похожие новости по теме

Не оправилась после разрыва: Анджелина Джоли не появилась на премии Не оправилась после разрыва: Анджелина Джоли не появилась на премии "Оскар"

В сети озвучили сразу несколько причин.

Организаторы премии Организаторы премии "Оскар" столкнулись с проблемой

Легендарную "красную дорожку" пришлось накрыть плёнкой из-за дождя.

Оскар 2018: названы имена актеров, которые будут вручать награду Оскар 2018: названы имена актеров, которые будут вручать награду

Список актеров опубликовали в Twitter кинопремии "Оскар 2018".

Стало известно, какой украинский фильм поборется за «Оскар» Стало известно, какой украинский фильм поборется за «Оскар»

Для конкурса выбрали работу Романа Бондарчука.

Уилл Смит присоединился к бойкоту Уилл Смит присоединился к бойкоту "Оскара"

Актер не придет на церемонию.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх