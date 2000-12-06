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Раздел: Культура  
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Инсайдеры рассказали о ссоре принцев в британском дворце

Инсайдеры рассказали о ссоре принцев в британском дворце Как утверждается, ссора произошла из-за Меган Маркл.

Источники вновь сообщили, что в королевской семье не все спокойно, как они пытаются это показать. И на днях стало известно о конфликте братьев принца Гарри и принца Уильяма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Всем известно, что принца Уильям и принц Гарри - очень близки. Братья сблизились еще тогда, когда не стало их матери принцессы Дианы - общая утрата сделала их неразлучными. И даже став взрослыми, Уильям и Гарри всегда поддерживали хорошие отношения. До недавнего времени... Если верить информации Daily Mail, герцоги сейчас в конфликте и причиной всему - Меган Маркл. Поговаривают, перед свадьбой брата принц Уильям в окружении королевской семьи отметил, что озабочен выбором Гарри.

"Герцог и герцогиня Кембриджские почувствовали, что отношения Гарри и Меган развиваются слишком быстро. Уильям особенно сильно волновался и озвучил Гарри свои тревожные мысли", - рассказал источник изданию.

Слова брата очень задели принца Гарри, и с тех пор между ними стали заметно прохладные отношения. Учитывая новость, что Гарри и Меган съезжают с дома, где живут Кейт Миддлтон и принц Уильям, не верить в эту информацию сложно.

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К слову, Кенсингстонский дворец уже комментировал слухи о конфликте между Кейт и Меган, заявив, что все это неправда. Однако источники утверждают обратное.
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 Теги: принцы, ссора

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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