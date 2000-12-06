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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина рассказала о неприличном предложении в свой адрес

Маша Ефросинина рассказала о неприличном предложении в свой адрес Ведущая поделилась историей в недавнем интервью.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая принимала участие в "Танцах со звездами", призналась, что ей предлагали интим за деньги. Ночь с телевзвездой оценили в кругленькую сумму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом она рассказала в своем проекте на YouTube "Экзамен" (на видео с 32:17).

"Это было всего раз, а сумма была просто огромной! Еще никому не рассказывала эту историю. Я сходила на какое-то светское мероприятие. Мы были с мужем, очень хорошо провели время. На следующий день я завтракаю, Тимур уже на работе, Нана в школе. Звонок с неизвестного номера. Слышу в трубке сухой мужской голос: "Здравствуйте, вы Мария? Я хочу вам предложить сегодня вечером отужинать с неким господином. Имя его, с вашего позволения, я вам не произнесу. Он вас вчера увидел на этом мероприятии", - рассказала Мария.

Телеведущая отметила, что на ее возражение, что она замужем услышала, что это не имеет никакого значения: "Речь идет лишь о приятном времяпрепровождении до утра и об огромной сумме денег. Человек иностранец, интеллигентен в районе 4 миллиардов. Все, что требуется от вас, провести с ним ночь".

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По словам Ефросининой, она тогда растерялась. "Я ответила не изысканно, сказав "Да, вы что? Я замужем! Идите вы знаете, куда…" И положила трубку. После чего мне пришла смс с текстом "Подумайте", - подытожила она.

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 Теги: Маша Ефросинина, признание

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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