Раздел: Культура
Маша Ефросинина рассказала о неприличном предложении в свой адрес
Ведущая поделилась историей в недавнем интервью.
Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая принимала участие в "Танцах со звездами", призналась, что ей предлагали интим за деньги. Ночь с телевзвездой оценили в кругленькую сумму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом она рассказала в своем проекте на YouTube "Экзамен" (на видео с 32:17).
"Это было всего раз, а сумма была просто огромной! Еще никому не рассказывала эту историю. Я сходила на какое-то светское мероприятие. Мы были с мужем, очень хорошо провели время. На следующий день я завтракаю, Тимур уже на работе, Нана в школе. Звонок с неизвестного номера. Слышу в трубке сухой мужской голос: "Здравствуйте, вы Мария? Я хочу вам предложить сегодня вечером отужинать с неким господином. Имя его, с вашего позволения, я вам не произнесу. Он вас вчера увидел на этом мероприятии", - рассказала Мария.
Телеведущая отметила, что на ее возражение, что она замужем услышала, что это не имеет никакого значения: "Речь идет лишь о приятном времяпрепровождении до утра и об огромной сумме денег. Человек иностранец, интеллигентен в районе 4 миллиардов. Все, что требуется от вас, провести с ним ночь".
Читайте также: Инсайдеры рассказали о ссоре принцев в британском дворце
По словам Ефросининой, она тогда растерялась. "Я ответила не изысканно, сказав "Да, вы что? Я замужем! Идите вы знаете, куда…" И положила трубку. После чего мне пришла смс с текстом "Подумайте", - подытожила она.
Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая принимала участие в "Танцах со звездами", призналась, что ей предлагали интим за деньги. Ночь с телевзвездой оценили в кругленькую сумму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом она рассказала в своем проекте на YouTube "Экзамен" (на видео с 32:17).
"Это было всего раз, а сумма была просто огромной! Еще никому не рассказывала эту историю. Я сходила на какое-то светское мероприятие. Мы были с мужем, очень хорошо провели время. На следующий день я завтракаю, Тимур уже на работе, Нана в школе. Звонок с неизвестного номера. Слышу в трубке сухой мужской голос: "Здравствуйте, вы Мария? Я хочу вам предложить сегодня вечером отужинать с неким господином. Имя его, с вашего позволения, я вам не произнесу. Он вас вчера увидел на этом мероприятии", - рассказала Мария.
Телеведущая отметила, что на ее возражение, что она замужем услышала, что это не имеет никакого значения: "Речь идет лишь о приятном времяпрепровождении до утра и об огромной сумме денег. Человек иностранец, интеллигентен в районе 4 миллиардов. Все, что требуется от вас, провести с ним ночь".
Читайте также: Инсайдеры рассказали о ссоре принцев в британском дворце
По словам Ефросининой, она тогда растерялась. "Я ответила не изысканно, сказав "Да, вы что? Я замужем! Идите вы знаете, куда…" И положила трубку. После чего мне пришла смс с текстом "Подумайте", - подытожила она.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
153
0
Также советуем посмотреть
- Косметические фейлы, знакомые многим девушкам
- Вечерний позитив: подборка лучших анекдотов
- Смешные ошибки строителей из серии «И так сойдет»
- Стало известно, когда пройдут переговоры России, Украины и ЕС по газу
- Завтраки от этой девушки дарят улыбку
- В Минобороне рассказали, почему могут продлить военное положение
- Потешные фотки, глядя на которые хочется завести мейн-куна
- Застрявшему в дымоходе вору пришлось вызывать спасателей
- Британский магазин одежды приглашает креативного вора
- Бывший боевик из Краматорска сдался правоохранителям
- Надежда Савченко объявила сухую голодовку
- «Лучше Вакарчука»: Приходько насмешила заявлением
- В Украине констатировали снижение последствий терроризма
- Переименование аэропортов в России высмеяли карикатурой
- Сколько из-за военного положения потеряет экономика
- Если 24 украинских военных вернутся, военное положение закончится, - Порошенко
- Соцсети подняли на смех конкурс красоты в Горловке
- Миллион евро каждому украинцу
- Девятилетний мальчик заставил отменить столетний запрет на игру в снежки
- Число добровольцев в разы превышает потребность Минобороны
- Імітація братства народів
- Этот забавный ежик все время улыбается
- Украина испытывает десантно-штурмовые катера «Кентавр»
- Мультяшный герой стал новым мемом
- О сезонном обострении популизма
- Взрывы на арсенале под Ичней: опасная зона уменьшилась
- В Украине испытали новый противокорабельный комплекс «Нептун»
- «Летающий» пастор стал звездой YouTube
- Ждем введения визового режима с РФ
- Зачем Россия удерживает украинских моряков
Оставьте свой комментарий