Раздел: Культура
Шестидесятилетнюю Шэрон Стоун заметили с новым мужчиной
Пара вместе прогуливалась улочками Рима.
Еще месяц назад Шэрон Стоун рассказывала в интервью, как счастлива в статусе одиночки после расставания с итальянским бизнесменом Анджело Боффа, как несколько дней назад ее застукали во время свидания с новым мужчиной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Папарацци удалось заснять новоиспеченную пару во время прогулки в Риме. По словам инсайдеров, возлюбленные не скрывали своих чувств, держались за руки и целовались. А на следующий день Шэрон и ее возлюбленный вместе появились на красной дорожке церемонии Jump 2018.
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Как удалось выяснить, избранником 60-летней актрисы является 50-летний итальянец Энцо Курсио, известный журналист и борец за права человека. В 2018 году мужчина был номинирован на Нобелевскую премию мира.
Еще месяц назад Шэрон Стоун рассказывала в интервью, как счастлива в статусе одиночки после расставания с итальянским бизнесменом Анджело Боффа, как несколько дней назад ее застукали во время свидания с новым мужчиной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Папарацци удалось заснять новоиспеченную пару во время прогулки в Риме. По словам инсайдеров, возлюбленные не скрывали своих чувств, держались за руки и целовались. А на следующий день Шэрон и ее возлюбленный вместе появились на красной дорожке церемонии Jump 2018.
Читайте также: Папарацци застали Хлою Морец за лесбийским поцелуем
Как удалось выяснить, избранником 60-летней актрисы является 50-летний итальянец Энцо Курсио, известный журналист и борец за права человека. В 2018 году мужчина был номинирован на Нобелевскую премию мира.
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