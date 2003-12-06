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Раздел: Культура  
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Шестидесятилетнюю Шэрон Стоун заметили с новым мужчиной

Шестидесятилетнюю Шэрон Стоун заметили с новым мужчиной Пара вместе прогуливалась улочками Рима.

Еще месяц назад Шэрон Стоун рассказывала в интервью, как счастлива в статусе одиночки после расставания с итальянским бизнесменом Анджело Боффа, как несколько дней назад ее застукали во время свидания с новым мужчиной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Папарацци удалось заснять новоиспеченную пару во время прогулки в Риме. По словам инсайдеров, возлюбленные не скрывали своих чувств, держались за руки и целовались. А на следующий день Шэрон и ее возлюбленный вместе появились на красной дорожке церемонии Jump 2018.

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Как удалось выяснить, избранником 60-летней актрисы является 50-летний итальянец Энцо Курсио, известный журналист и борец за права человека. В 2018 году мужчина был номинирован на Нобелевскую премию мира.

Шестидесятилетнюю Шэрон Стоун заметили с новым мужчиной
Шестидесятилетнюю Шэрон Стоун заметили с новым мужчиной
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 Теги: Шерон Стоун, личная жизнь

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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