Раздел: Культура
Миллион алых роз: украинская певица удивила платьем
Певица приняла участие в концерте Михаила Поплавского.
Украинская певица Екатерина Бужинская, которая показала, как нарядила елку со своими детьми, приняла участие в концерте Михаила Поплавского "Я у тебе один".
К такому важному событию артистка подготовилась довольно серьезно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На сцену дворца "Украина", где проходило шоу, Бужинская вышла в роскошном ярко-красном платье фасона "рыбка". Наряд знаменитости по всей длине украсили розы. "Была рада принять участие в гранд-шоу Михаила Поплавского "Я у тебе один", – сообщила певица.
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Поклонники Бужинской кинулись наперебой делать ей комплименты. "Богиня", "красота", "Кармен! Огонь! Страсть!", "вам идет красный", – пишут фолловеры Екатерины.
Украинская певица Екатерина Бужинская, которая показала, как нарядила елку со своими детьми, приняла участие в концерте Михаила Поплавского "Я у тебе один".
К такому важному событию артистка подготовилась довольно серьезно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На сцену дворца "Украина", где проходило шоу, Бужинская вышла в роскошном ярко-красном платье фасона "рыбка". Наряд знаменитости по всей длине украсили розы. "Была рада принять участие в гранд-шоу Михаила Поплавского "Я у тебе один", – сообщила певица.
Читайте также: Фронтмен "Бумбокса" объяснил, почему выступил на админгранице с Крымом
Поклонники Бужинской кинулись наперебой делать ей комплименты. "Богиня", "красота", "Кармен! Огонь! Страсть!", "вам идет красный", – пишут фолловеры Екатерины.
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