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Раздел: Культура  
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Миллион алых роз: украинская певица удивила платьем

Миллион алых роз: украинская певица удивила платьемПевица приняла участие в концерте Михаила Поплавского.

Украинская певица Екатерина Бужинская, которая показала, как нарядила елку со своими детьми, приняла участие в концерте Михаила Поплавского "Я у тебе один".

К такому важному событию артистка подготовилась довольно серьезно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На сцену дворца "Украина", где проходило шоу, Бужинская вышла в роскошном ярко-красном платье фасона "рыбка". Наряд знаменитости по всей длине украсили розы. "Была рада принять участие в гранд-шоу Михаила Поплавского "Я у тебе один", – сообщила певица.

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Поклонники Бужинской кинулись наперебой делать ей комплименты. "Богиня", "красота", "Кармен! Огонь! Страсть!", "вам идет красный", – пишут фолловеры Екатерины.

Миллион алых роз: украинская певица удивила платьем
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 Теги: Екатерина Бужинская, экстравагантное платье

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Сегодня, 15:52 » Автор: Ирина Шевченко
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