Раздел: Культура
Светлана Тарабарова записала эмоциональную песню
Светлана Тарабарова и рэп-исполнитель Yarmak подготовили новый трек.
Украинская певица Светлана Тарабарова продолжает удивлять поклонников музыкальными новинками. Звезда записала символическую песню с рэпером Yarmak (настоящее имя – Александр Ярмак).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных Сил. К такой знаковой дате певица Светлана Тарабарова и рэп-исполнитель Yarmak подготовили новый трек, который посвятили украинским воинам.
»В нашей стране так повелось исторически, что эта земля гордится своими воинами. Сколько бы нас не пытались завоевать, заставить быть под гнетом, мы всегда боролись за свою свободу. Боремся дальше! Врагов много, но и силы много, – отметил Yarmak, поздравив всех военных с праздником.
Читайте также: Светлана Тарабарова тронула снимком с сыном
Сейчас артисты выпустили аудиоверсию песни, которой уже наслаждаются поклонники Yarmak и Светланы Тарабаровой. Трек за считанные часы собрал более 46 тысяч просмотров и немало лестных отзывов. "Это невероятно! Голос Саши почти не узнать, если откровенно Очень интересный формат "Этот трек несет очень глубокий смысл о нашей сегодняшней ситуации\В», – написали пользователи сети.
Украинская певица Светлана Тарабарова продолжает удивлять поклонников музыкальными новинками. Звезда записала символическую песню с рэпером Yarmak (настоящее имя – Александр Ярмак).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных Сил. К такой знаковой дате певица Светлана Тарабарова и рэп-исполнитель Yarmak подготовили новый трек, который посвятили украинским воинам.
»В нашей стране так повелось исторически, что эта земля гордится своими воинами. Сколько бы нас не пытались завоевать, заставить быть под гнетом, мы всегда боролись за свою свободу. Боремся дальше! Врагов много, но и силы много, – отметил Yarmak, поздравив всех военных с праздником.
Читайте также: Светлана Тарабарова тронула снимком с сыном
Сейчас артисты выпустили аудиоверсию песни, которой уже наслаждаются поклонники Yarmak и Светланы Тарабаровой. Трек за считанные часы собрал более 46 тысяч просмотров и немало лестных отзывов. "Это невероятно! Голос Саши почти не узнать, если откровенно Очень интересный формат "Этот трек несет очень глубокий смысл о нашей сегодняшней ситуации\В», – написали пользователи сети.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
279
0
Также советуем посмотреть
- Смешно до слез: умелец с помощью фотошопа превратил звезд в «обычных» людей
- Сеть развеселила словестная «перепалка» Принца Уильяма и Кейт Миддлтон
- Новый хит: необычный зверек решил прокатиться в автомобиле
- О пособниках «химического» фронта Кремля из Украины
- Путин "засветился" на страницах нового комикса о "Супермене"
- Военное положение: людям в форме могут отказать в продаже спиртного
- В Сети смеются над первым котом в Фейсбук Порошенко
- Россия: две жизни ценой две тысячи евро
- Ребенок с сапогом на голове стал героем нового мема
- Украина одержала серьезную победу
- Сеть насмешило заявление растолстевшего "вице-премьера ДНР"
- О новом подозреваемом в деле Гандзюк
- Чому Тимошенко не засудила підкуп виборців
- В Сети высмеяли боевиков «ЛНР», отыскавших «натовцев» на Донбассе
- Раненых украинских моряков держат в общих камерах СИЗО
- Вы скажете всё через семь минут
- В Киеве разыскали «минера» Рады
- Уфологи отыскали в Зимбабве «корабль пришельцев»
- Об истории с адмиралом и Кантом
- Климкин оконфузился с фамилией своего коллеги
- Кораблям и катерам Морской охраны ГПСУ разрешили стрелять без предупреждения
- Три других тополя на Плющихе
- Сеть насмешили суррикаты, пытавшиеся «разбудить» плюшевого зайца
- В Минобороны рассказали, как проходят сборы резервистов
- СБУ пресекла вывоз запчастей к самолету Ил-76
- Хохма дня: ученые выяснили, какие мультики нравятся дельфинам
- Децентралізація: зупинити не можна продовжувати
- Нашел место: находчивый грузин десятилетиями хранил свою машину на балконе
- Радянський КДБ у Празі
- Украина приобретет канадские снайперские винтовки
Оставьте свой комментарий