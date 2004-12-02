Известная актриса рассказала об отношении к себе после родов

Женщина легко переживает послеродовой период.



Насчет своего тела и веса после родов у знаменитой актрисы Евы Лонгории нет никаких предрассудков. Ева призналась, что ее самооценка нисколько не понизилась, хоть актриса и набрала несколько лишних килограммов.



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"Я действительно не поддаюсь никакому давлению со стороны. Поэтому, если все люди вокруг советовали бы мне поторопиться с похудением, я бы не реагировала на это", – признается актриса.



"У меня были несколько удивительных примеров в жизни – моя мама, мои сестры, которые действительно научили меня ценить себя с самого раннего возраста. В роду у меня сильные женщины, поэтому моя самооценка не упала", – говорит актриса.



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"Я действительно посвятила время тому, чтобы мое тело привыкло к послеродовому периоду. Я не требую от самой себя слишком многого", -признается Ева. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Насчет своего тела и веса после родов у знаменитой актрисы Евы Лонгории нет никаких предрассудков. Ева призналась, что ее самооценка нисколько не понизилась, хоть актриса и набрала несколько лишних килограммов.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya "Я действительно не поддаюсь никакому давлению со стороны. Поэтому, если все люди вокруг советовали бы мне поторопиться с похудением, я бы не реагировала на это", – признается актриса."У меня были несколько удивительных примеров в жизни – моя мама, мои сестры, которые действительно научили меня ценить себя с самого раннего возраста. В роду у меня сильные женщины, поэтому моя самооценка не упала", – говорит актриса."Я действительно посвятила время тому, чтобы мое тело привыкло к послеродовому периоду. Я не требую от самой себя слишком многого", -признается Ева.





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