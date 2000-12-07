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Украинская телеведущая показала стройную фигуру на отдыхе

Украинская телеведущая показала стройную фигуру на отдыхеЛеся Никитюк похвасталась снимком с отпуска в Дубае

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила своих поклонников внезапной поездкой в Дубае, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Сама Леся не признается, что стало краеугольным камнем для её незапланированной поездки. На собственной страничке в Инстаграм, девушка опубликовала фотоснимок с арабской страны, где она позирует в сексуальном бикини, на городском фоне. Ракурс снимка был выбран так, чтоб создавалась эффектная иллюзия, словно телеведущая придерживается руками за здания.

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По заверению самой звезды, она не использовала на снимке фотошоп.

Украинская телеведущая показала стройную фигуру на отдыхе
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 Теги: Леся Никитюк, Дубай

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Сегодня, 00:30 » Автор: Татьяна Ларина
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