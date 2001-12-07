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Раздел: Культура  
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Беременная Мария Порошина поделилась снимком со старшей дочерью

Беременная Мария Порошина поделилась снимком со старшей дочерьюВ скором времени 44-летняя артистка станет мамой в пятый раз.

Актриса вместе с дочерью Полиной была замечена на открытии бутика отечественного дизайнера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Беременная Мария Порошина заглянула в магазин дизайнера Натальи Душегреи, сообщает storinka.com.ua. Открытие нового бутика недавно состоялось в центре Москвы.

Марии приглянулось длинное утепленное пальто. Особенность бренда «Душегрея» заключается не только в акценте на принты и дазайнерскую стежку, но и в свободных фасонах. Такие вещи - настоящая находка для женщин с самыми разными типами фигуры, а также для дам в положении.

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Напомним, что в скором времени 44-летняя артистка станет мамой в пятый раз.

Беременная Мария Порошина поделилась снимком со старшей дочерью
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 Теги: Мария Порошина, дочь

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Сегодня, 06:37 » Автор: Татьяна Ларина
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