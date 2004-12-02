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Раздел: Культура  
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Джиджи Хадид подчеркнула фигуру атласным платьем

Джиджи Хадид подчеркнула фигуру атласным платьем Модель примерила роскошное платье и вскружила всем голову.

Джиджи Хадид, еще осенью учившая нас, как и с чем носить красный пуховик Fendi, пришла на презентацию ежегодного календаря Pirelli в роскошном платье, которое понравилось без исключения всем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Модель стала гостьей вечеринки, проводимой в Милане, где состоялась презентация календаря, в котором обычно снимаются самые популярные и сексуальные представительницы шоу-бизнеса.

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По такому случаю Джиджи надела черное атласное платье в пол, которое сверху украшал объемный волан. И дополнила образ бархатными лодочками в тон и драгоценностями.

Джиджи Хадид подчеркнула фигуру атласным платьем
Джиджи Хадид подчеркнула фигуру атласным платьем
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 Теги: Джиджи Хадид, платье с воланами

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Сегодня, 09:12 » Автор: Ирина Шевченко
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