Раздел: Культура
Украинская ведущая похвасталась фигурой в экстравагантном купальнике
Леся Никитюк отдыхает в Абу-Даби.
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками серией снимков, сделанных на отдыхе в Абу-Даби.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
31-летняя звезда "Орла и решки" сразу после напряженного финала шоу Танцы со звездами 2018, в котором заняла второе место, отправилась на отдых в столицу ОАЭ.
Никитюк сообщила, что выбрала для долгожданного отпуска отель Rixos Saadiyat Island, назвав его лучшим местом в Абу-Даби.
«Сегодня почувствовала себя с золотой карточкой в руках, как когда-то. Только в этот раз я режиссер. Спасибо Rixos Saadiyat Island. За атмосферу. Вы лучшие в Абу-Даби», - написала Никитюк.
На серии опубликованных в Instagram фото телезвезда позирует в купальниках, демонстрируя стройные формы. В комментариях к одному из снимков фолловеры активно обсуждали розовый купальник Никитюк оригинального кроя:
Читайте также: Джиджи Хадид подчеркнула фигуру атласным платьем
«Купальник прикольный, хмельницким базаром попахивает», «Классный купальник, у меня такой же был в детстве, правда в горошек», «Какие модные труселя! Валютные!», - пишут в Сети.
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками серией снимков, сделанных на отдыхе в Абу-Даби.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
31-летняя звезда "Орла и решки" сразу после напряженного финала шоу Танцы со звездами 2018, в котором заняла второе место, отправилась на отдых в столицу ОАЭ.
Никитюк сообщила, что выбрала для долгожданного отпуска отель Rixos Saadiyat Island, назвав его лучшим местом в Абу-Даби.
«Сегодня почувствовала себя с золотой карточкой в руках, как когда-то. Только в этот раз я режиссер. Спасибо Rixos Saadiyat Island. За атмосферу. Вы лучшие в Абу-Даби», - написала Никитюк.
На серии опубликованных в Instagram фото телезвезда позирует в купальниках, демонстрируя стройные формы. В комментариях к одному из снимков фолловеры активно обсуждали розовый купальник Никитюк оригинального кроя:
Читайте также: Джиджи Хадид подчеркнула фигуру атласным платьем
«Купальник прикольный, хмельницким базаром попахивает», «Классный купальник, у меня такой же был в детстве, правда в горошек», «Какие модные труселя! Валютные!», - пишут в Сети.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
775
0
Также советуем посмотреть
- За сутки на Донбассе ранен военный
- Кому вигідно знищити Сіверськодонецьку ТЕЦ
- Забавные анекдоты для хорошего настроения
- В Грузии ВАЗ-2106 простоял на балконе 27 лет
- Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
- Нелепые новогодние елки из серии «И так сойдет»
- Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
- Литва вводит санкции против России
- Девушки поделились самыми неудачными фотками
- Украина усилила границу с Россией штурмовиками
- Забавные коты, дарящие лишь позитивные эмоции
- Смешно до слез: умелец с помощью фотошопа превратил звезд в «обычных» людей
- Сеть развеселила словестная «перепалка» Принца Уильяма и Кейт Миддлтон
- Новый хит: необычный зверек решил прокатиться в автомобиле
- О пособниках «химического» фронта Кремля из Украины
- Путин "засветился" на страницах нового комикса о "Супермене"
- Военное положение: людям в форме могут отказать в продаже спиртного
- В Сети смеются над первым котом в Фейсбук Порошенко
- Россия: две жизни ценой две тысячи евро
- Ребенок с сапогом на голове стал героем нового мема
- Украина одержала серьезную победу
- Сеть насмешило заявление растолстевшего "вице-премьера ДНР"
- О новом подозреваемом в деле Гандзюк
- Чому Тимошенко не засудила підкуп виборців
- В Сети высмеяли боевиков «ЛНР», отыскавших «натовцев» на Донбассе
- Раненых украинских моряков держат в общих камерах СИЗО
- Вы скажете всё через семь минут
- В Киеве разыскали «минера» Рады
- Уфологи отыскали в Зимбабве «корабль пришельцев»
- Об истории с адмиралом и Кантом
Оставьте свой комментарий