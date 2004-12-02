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Раздел: Культура  
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Майкл Дуглас отреагировал на обвинения в харассменте

Майкл Дуглас отреагировал на обвинения в харассментеАктер опроверг обвинения в домогательствах к своей ассистентке 29 лет назад.

Американский киноактер Майкл Дуглас опроверг обвинения в сексуальных домогательствах к своей ассистентке Сьюзан Броуди, которые якобы имели место в 1989 году.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

Он отметил, что разочарован и в ней, и в американском издании The Hollywood Reporter, решившем заняться этой историей.

"Кто-то делает обвинение, и они дотягиваются до всех, с кем я работал в течение более чем 25 лет, и никто не подтвердил эти обвинения", - заявил Дуглас британским журналистам.

Еще в январе его обвинили в том, что он якобы мастурбировал в присутствии сценаристки и журналистки Сьюзан Броуди в 1989 году, когда она была его ассистенткой.

"Я бы признался в том, в чем действительно виновен. Но это точно не мастурбация перед этой женщиной", - сказал Дуглас, отметив, что первым пришел был на помощь Броуди, если бы она поделилась с ним своим беспокойством.

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По словам Майкла Дугласа, журналисты связались с ним перед Рождеством, в тот день, когда его 18-летний сын Дилан был принят в колледж.
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 Теги: домогательства, Майкл Дуглас

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Сегодня, 12:54 » Автор: Ирина Шевченко
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