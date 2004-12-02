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Тина Кароль "засветилась" в объятиях обнаженного мужчины

Тина Кароль "засветилась" в объятиях обнаженного мужчиныПевица порадовала новым клипом на песню «Сила высоты».

Тина Кароль представила новую песню под названием "Сила высоты", музыку и слова которой написал Егор Солодовников, автор знаменитого хита Тины "Сдаться ты всегда успеешь".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Режиссер клипа - Хиндрек Маасик, делает ставку на женственность и красоту самой артистки, обыгрывая в клипе грациозность ее пленительного образа.

"Клип на песню Тины Кароль "Сила высоты" - это эталонное отображение красоты женщины. Тина вдохновляет снимать такие чувственные, художественные, тонкие по смыслу работы. Ее сексуальность деликатна, ее магнетизм в деталях. Переступая через шаблоны сиюминутных запросов, я хотел показать в этом клипе ясную, красивую, искреннюю картину, как бы это сделал любой художник", - рассказал режиссер клипа Хиндрек Маасик.

"Она наполнила эту песню собой, вдохнула в нее сильную, свежую, мощную и открытую жизнь", - отметил Егор Солодовников.

В видеоработе Кароль предстает в сексуальном образе: в обтягивающем комбинезоне, расшитом стразами. Она соблазнительно позирует в воде.

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Также в клипе Тина появляется обнаженной вместе с обнаженным мужчиной.

"Я счастлива вновь объединить вокруг себя лучших и создать новую жизнь. Песни для меня - это мои жизни. "Сила высоты" - это песня о преданности женщины своему мужчине, которая покорно оберегает его", - сказала Кароль.



Тина Кароль "засветилась" в объятиях обнаженного мужчины
Тина Кароль "засветилась" в объятиях обнаженного мужчины
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 Теги: Тина Кароль, мужчина, откровенный образ

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Сегодня, 14:48 » Автор: Ирина Шевченко
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