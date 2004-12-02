Раздел: Культура
Тина Кароль "засветилась" в объятиях обнаженного мужчины
Певица порадовала новым клипом на песню «Сила высоты».
Тина Кароль представила новую песню под названием "Сила высоты", музыку и слова которой написал Егор Солодовников, автор знаменитого хита Тины "Сдаться ты всегда успеешь".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Режиссер клипа - Хиндрек Маасик, делает ставку на женственность и красоту самой артистки, обыгрывая в клипе грациозность ее пленительного образа.
"Клип на песню Тины Кароль "Сила высоты" - это эталонное отображение красоты женщины. Тина вдохновляет снимать такие чувственные, художественные, тонкие по смыслу работы. Ее сексуальность деликатна, ее магнетизм в деталях. Переступая через шаблоны сиюминутных запросов, я хотел показать в этом клипе ясную, красивую, искреннюю картину, как бы это сделал любой художник", - рассказал режиссер клипа Хиндрек Маасик.
"Она наполнила эту песню собой, вдохнула в нее сильную, свежую, мощную и открытую жизнь", - отметил Егор Солодовников.
В видеоработе Кароль предстает в сексуальном образе: в обтягивающем комбинезоне, расшитом стразами. Она соблазнительно позирует в воде.
Читайте также: Беллу Хадид заподозрили в анорексии
Также в клипе Тина появляется обнаженной вместе с обнаженным мужчиной.
"Я счастлива вновь объединить вокруг себя лучших и создать новую жизнь. Песни для меня - это мои жизни. "Сила высоты" - это песня о преданности женщины своему мужчине, которая покорно оберегает его", - сказала Кароль.
Тина Кароль представила новую песню под названием "Сила высоты", музыку и слова которой написал Егор Солодовников, автор знаменитого хита Тины "Сдаться ты всегда успеешь".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Режиссер клипа - Хиндрек Маасик, делает ставку на женственность и красоту самой артистки, обыгрывая в клипе грациозность ее пленительного образа.
"Клип на песню Тины Кароль "Сила высоты" - это эталонное отображение красоты женщины. Тина вдохновляет снимать такие чувственные, художественные, тонкие по смыслу работы. Ее сексуальность деликатна, ее магнетизм в деталях. Переступая через шаблоны сиюминутных запросов, я хотел показать в этом клипе ясную, красивую, искреннюю картину, как бы это сделал любой художник", - рассказал режиссер клипа Хиндрек Маасик.
"Она наполнила эту песню собой, вдохнула в нее сильную, свежую, мощную и открытую жизнь", - отметил Егор Солодовников.
В видеоработе Кароль предстает в сексуальном образе: в обтягивающем комбинезоне, расшитом стразами. Она соблазнительно позирует в воде.
Читайте также: Беллу Хадид заподозрили в анорексии
Также в клипе Тина появляется обнаженной вместе с обнаженным мужчиной.
"Я счастлива вновь объединить вокруг себя лучших и создать новую жизнь. Песни для меня - это мои жизни. "Сила высоты" - это песня о преданности женщины своему мужчине, которая покорно оберегает его", - сказала Кароль.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1458
0
Также советуем посмотреть
- «Глаз в глаз»: в Сети набирает популярность новый мем
- «Черная дыра» России
- Оккупационный суд Симферополя арестовал адвоката за пост в Facebook
- Новый хит: китаянка повеселила способностью удерживать стакан языком
- Розвиток вугільної галузі: пріоритетний шлях
- Чому тільки зараз Україна припиняє договір про дружбу з РФ
- «Квартал 95» высмеял повышение минимальной пенсии
- Кого ждет ласковая улыбка Коломойского
- РФ продолжает препятствовать движению кораблей через Керченский пролив
- Боевики затопили все шахты в Горловке
- Новый год отменяется: уфологи назвали новую дату Конца света
- Как спасают Мартыненко от тюрьмы
- Ирина Фриз анонсировала создание реестра ветеранов
- Сеть насмешил мопс, испугавшийся робота
- В ОБСЕ рассказали, куда боевики перебросили танки
- Украина своим волонтерам памятник должна поставить
- Пограничники не пустили в Украину четырех российских журналисток
- Мужчина разбогател благодаря картине, купленной на «барахолке»
- У России появился повод для пропагандистских атак
- Украинская ведущая высмеяла сюжеты росСМИ о военном положении
- У захваченных украинских моряков тяжелые ранения ног и ампутация пальцев
- За сутки на Донбассе ранен военный
- Кому вигідно знищити Сіверськодонецьку ТЕЦ
- Забавные анекдоты для хорошего настроения
- В Грузии ВАЗ-2106 простоял на балконе 27 лет
- Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
- Нелепые новогодние елки из серии «И так сойдет»
- Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
- Литва вводит санкции против России
- Девушки поделились самыми неудачными фотками
Оставьте свой комментарий