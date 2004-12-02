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Раздел: Культура  
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Украинская певица вышла в свет в ярком леопардовом костюме

Украинская певица вышла в свет в ярком леопардовом костюмеTAYANNA восхитила стильным нарядом на съемках новогоднего шоу.

Известная украинская певица TAYANNA приняла участие в съемках праздничного шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна".

Снимками с новогоднего огонька артистка поделилась на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Звезда отдала предпочтение стильному брючному костюму малинового цвета с леопардовым принтом. Дополнила образ Татьяна Решетняк массивным украшением и туфлями на шпильке. Волосы она оставила распущенными.

Отметим, что эффектный наряд для певицы предоставила известный украинский дизайнер.

За кулисами шоу TAYANNA также рассказала, планирует ли снова участвовать в отборе на участие в международном конкурсе "Евровидение".

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"Мы с командой пока не решили однозначно, будем ли участвовать. Но скажу вам так: песня уже есть, осталось ее записать. Если после записи и прослушивания мы скажем “вау”, и будем довольны результатом… Тогда, и примем окончательное решение - участвовать или нет”, - сообщила певица.

Украинская певица вышла в свет в ярком леопардовом костюме
Украинская певица вышла в свет в ярком леопардовом костюме
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 Теги: TAYANNA, леопардовый наряд

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Сегодня, 16:21 » Автор: Ирина Шевченко
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