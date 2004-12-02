Раздел: Культура
Украинская певица вышла в свет в ярком леопардовом костюме
TAYANNA восхитила стильным нарядом на съемках новогоднего шоу.
Известная украинская певица TAYANNA приняла участие в съемках праздничного шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна".
Снимками с новогоднего огонька артистка поделилась на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Звезда отдала предпочтение стильному брючному костюму малинового цвета с леопардовым принтом. Дополнила образ Татьяна Решетняк массивным украшением и туфлями на шпильке. Волосы она оставила распущенными.
Отметим, что эффектный наряд для певицы предоставила известный украинский дизайнер.
За кулисами шоу TAYANNA также рассказала, планирует ли снова участвовать в отборе на участие в международном конкурсе "Евровидение".
Читайте также: Дженнифер Энистон похвасталась стройными ногами в блестящем платье
"Мы с командой пока не решили однозначно, будем ли участвовать. Но скажу вам так: песня уже есть, осталось ее записать. Если после записи и прослушивания мы скажем “вау”, и будем довольны результатом… Тогда, и примем окончательное решение - участвовать или нет”, - сообщила певица.
Известная украинская певица TAYANNA приняла участие в съемках праздничного шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна".
Снимками с новогоднего огонька артистка поделилась на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Звезда отдала предпочтение стильному брючному костюму малинового цвета с леопардовым принтом. Дополнила образ Татьяна Решетняк массивным украшением и туфлями на шпильке. Волосы она оставила распущенными.
Отметим, что эффектный наряд для певицы предоставила известный украинский дизайнер.
За кулисами шоу TAYANNA также рассказала, планирует ли снова участвовать в отборе на участие в международном конкурсе "Евровидение".
Читайте также: Дженнифер Энистон похвасталась стройными ногами в блестящем платье
"Мы с командой пока не решили однозначно, будем ли участвовать. Но скажу вам так: песня уже есть, осталось ее записать. Если после записи и прослушивания мы скажем “вау”, и будем довольны результатом… Тогда, и примем окончательное решение - участвовать или нет”, - сообщила певица.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
674
0
Также советуем посмотреть
- Кот-шпион стал новой звездой YouTube
- Томос – это часть стратегического курса Порошенко
- Мечтатель: боевик «ДНР» насмешил странным заявлением о ВСУ
- Блогер поймал росСМИ на очередном фейке о Евромайдане
- Немає загадки таланту
- «Глаз в глаз»: в Сети набирает популярность новый мем
- «Черная дыра» России
- Оккупационный суд Симферополя арестовал адвоката за пост в Facebook
- Новый хит: китаянка повеселила способностью удерживать стакан языком
- Розвиток вугільної галузі: пріоритетний шлях
- Чому тільки зараз Україна припиняє договір про дружбу з РФ
- «Квартал 95» высмеял повышение минимальной пенсии
- Кого ждет ласковая улыбка Коломойского
- РФ продолжает препятствовать движению кораблей через Керченский пролив
- Боевики затопили все шахты в Горловке
- Новый год отменяется: уфологи назвали новую дату Конца света
- Как спасают Мартыненко от тюрьмы
- Ирина Фриз анонсировала создание реестра ветеранов
- Сеть насмешил мопс, испугавшийся робота
- В ОБСЕ рассказали, куда боевики перебросили танки
- Украина своим волонтерам памятник должна поставить
- Пограничники не пустили в Украину четырех российских журналисток
- Мужчина разбогател благодаря картине, купленной на «барахолке»
- У России появился повод для пропагандистских атак
- Украинская ведущая высмеяла сюжеты росСМИ о военном положении
- У захваченных украинских моряков тяжелые ранения ног и ампутация пальцев
- За сутки на Донбассе ранен военный
- Кому вигідно знищити Сіверськодонецьку ТЕЦ
- Забавные анекдоты для хорошего настроения
- В Грузии ВАЗ-2106 простоял на балконе 27 лет
Оставьте свой комментарий