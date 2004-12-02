Раздел: Культура
Экс-модель Victoria’s Secret показала роскошную фигуру в мини
Адриана Лима позировала в облегающем мини на презентации новой коллекции
37-летняя бразильянка представила соблазнительные комплекты нижнего белья бренда «Victoria’s Secret» на протяжении 20-и лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Однако несколько недель назад культовая латиноамериканка отказалась от дальнейшего сотрудничества, завершив карьеру «ангела». Тем не менее, в последнее время длинноногая брюнетка все чаще посещает светские мероприятия, а также демонстрирует идеальную фигуру и яркие аутфиты. Например, вчера Адриана Лима прибыла на презентацию новой коллекции популярного бренда «BACARDÃ No Commission», которая прошла в Майями. Кстати, несмотря на то, что знаменитая латиноамериканка не блистала на подиуме, брюнетка заняла почетное место в зрительном зале.
Кроме того мать двоих детей не постеснялась продемонстрировать идеальную фигуру, надев короткое облегающее платье-бюстье из черного велюра, декорированное широким серебристым поясом с металлической пряжкой. Стоит отметить, что Адриана Лима не отказалась от выразительного макияжа, поэтому нанесла трендовую помаду насыщенного алого цвета, а также сияющий хайлайтер. Кстати, как пишет storinka.com.ua, длинноногая манекенщица представила модные туфли черного цвета, украшенные атласными лентами, блестящий клатч и полупрозрачные колготы.
Читайте также: Модель plus-size показала на себе купальники Victoria’s Secret. Фото
Примечательно, что новая коллекция стала плодом сотрудничества бренда «BACARDÃ No Commission» с компанией «The Dean Collection». Стоит отметить, что в последнее время популярная бразильянка набрала несколько килограмм. Однако поклонники отмечают, что обновленные формы лишь украшают длинноногую брюнетку. Кроме того знаменитая топ-модель не намерена превращаться в домохозяйку. Поэтому мать двоих детей продолжает заниматься спортом, посещает светские мероприятия, а также путешествует.
37-летняя бразильянка представила соблазнительные комплекты нижнего белья бренда «Victoria’s Secret» на протяжении 20-и лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Однако несколько недель назад культовая латиноамериканка отказалась от дальнейшего сотрудничества, завершив карьеру «ангела». Тем не менее, в последнее время длинноногая брюнетка все чаще посещает светские мероприятия, а также демонстрирует идеальную фигуру и яркие аутфиты. Например, вчера Адриана Лима прибыла на презентацию новой коллекции популярного бренда «BACARDÃ No Commission», которая прошла в Майями. Кстати, несмотря на то, что знаменитая латиноамериканка не блистала на подиуме, брюнетка заняла почетное место в зрительном зале.
Кроме того мать двоих детей не постеснялась продемонстрировать идеальную фигуру, надев короткое облегающее платье-бюстье из черного велюра, декорированное широким серебристым поясом с металлической пряжкой. Стоит отметить, что Адриана Лима не отказалась от выразительного макияжа, поэтому нанесла трендовую помаду насыщенного алого цвета, а также сияющий хайлайтер. Кстати, как пишет storinka.com.ua, длинноногая манекенщица представила модные туфли черного цвета, украшенные атласными лентами, блестящий клатч и полупрозрачные колготы.
Читайте также: Модель plus-size показала на себе купальники Victoria’s Secret. Фото
Примечательно, что новая коллекция стала плодом сотрудничества бренда «BACARDÃ No Commission» с компанией «The Dean Collection». Стоит отметить, что в последнее время популярная бразильянка набрала несколько килограмм. Однако поклонники отмечают, что обновленные формы лишь украшают длинноногую брюнетку. Кроме того знаменитая топ-модель не намерена превращаться в домохозяйку. Поэтому мать двоих детей продолжает заниматься спортом, посещает светские мероприятия, а также путешествует.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
93
0
Также советуем посмотреть
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
- На YouTube показали лучшие мемы уходящего года
- Про дивні справи Московського патріархату
- Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
- Кот-шпион стал новой звездой YouTube
- Томос – это часть стратегического курса Порошенко
- Мечтатель: боевик «ДНР» насмешил странным заявлением о ВСУ
- Блогер поймал росСМИ на очередном фейке о Евромайдане
- Немає загадки таланту
- «Глаз в глаз»: в Сети набирает популярность новый мем
- «Черная дыра» России
- Оккупационный суд Симферополя арестовал адвоката за пост в Facebook
- Новый хит: китаянка повеселила способностью удерживать стакан языком
- Розвиток вугільної галузі: пріоритетний шлях
- Чому тільки зараз Україна припиняє договір про дружбу з РФ
- «Квартал 95» высмеял повышение минимальной пенсии
- Кого ждет ласковая улыбка Коломойского
- РФ продолжает препятствовать движению кораблей через Керченский пролив
- Боевики затопили все шахты в Горловке
- Новый год отменяется: уфологи назвали новую дату Конца света
- Как спасают Мартыненко от тюрьмы
- Ирина Фриз анонсировала создание реестра ветеранов
- Сеть насмешил мопс, испугавшийся робота
Оставьте свой комментарий