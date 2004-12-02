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Экс-модель Victoria’s Secret показала роскошную фигуру в мини

Экс-модель Victoria’s Secret показала роскошную фигуру в миниАдриана Лима позировала в облегающем мини на презентации новой коллекции

37-летняя бразильянка представила соблазнительные комплекты нижнего белья бренда «Victoria’s Secret» на протяжении 20-и лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Однако несколько недель назад культовая латиноамериканка отказалась от дальнейшего сотрудничества, завершив карьеру «ангела». Тем не менее, в последнее время длинноногая брюнетка все чаще посещает светские мероприятия, а также демонстрирует идеальную фигуру и яркие аутфиты. Например, вчера Адриана Лима прибыла на презентацию новой коллекции популярного бренда «BACARDÃ No Commission», которая прошла в Майями. Кстати, несмотря на то, что знаменитая латиноамериканка не блистала на подиуме, брюнетка заняла почетное место в зрительном зале.

Кроме того мать двоих детей не постеснялась продемонстрировать идеальную фигуру, надев короткое облегающее платье-бюстье из черного велюра, декорированное широким серебристым поясом с металлической пряжкой. Стоит отметить, что Адриана Лима не отказалась от выразительного макияжа, поэтому нанесла трендовую помаду насыщенного алого цвета, а также сияющий хайлайтер. Кстати, как пишет storinka.com.ua, длинноногая манекенщица представила модные туфли черного цвета, украшенные атласными лентами, блестящий клатч и полупрозрачные колготы.

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Примечательно, что новая коллекция стала плодом сотрудничества бренда «BACARDÃ No Commission» с компанией «The Dean Collection». Стоит отметить, что в последнее время популярная бразильянка набрала несколько килограмм. Однако поклонники отмечают, что обновленные формы лишь украшают длинноногую брюнетку. Кроме того знаменитая топ-модель не намерена превращаться в домохозяйку. Поэтому мать двоих детей продолжает заниматься спортом, посещает светские мероприятия, а также путешествует.

Экс-модель Victoria’s Secret показала роскошную фигуру в мини
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 Теги: Адриана Лима, модель

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Сегодня, 20:27 » Автор: Татьяна Ларина
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