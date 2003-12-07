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Раздел: Культура  
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85-летняя Джоан Коллинз вышла на публику в роскошном золотом наряде

85-летняя Джоан Коллинз вышла на публику в роскошном золотом нарядеАктриса стала почетной гостьей торжественного мероприятия в Лондоне

Джоан Коллинз, которую ранее наградила орденом сама Елизавета II, была приглашена на торжественную церемонию зажжения рождественских огней, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Мероприятие проходило в Лондоне, на рынке пастухов, куда звезда некогда нашумевшего сериала "Династия" пришла в роскошном золотом жаккардовом пальто с меховым воротником, под которое подобрала черные сапоги, перчатки и клатч.

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Стоит отметить, что, глядя на эту прекрасную женщину с идеальной укладкой и красной помадой на губах, даже не верится, что она уже отпраздновала свое 85-летие.

85-летняя Джоан Коллинз вышла на публику в роскошном золотом наряде
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 Теги: Джоан Коллинз, актриса

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Сегодня, 23:08 » Автор: Татьяна Ларина
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