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Сергей Бабкин «засветил» обнаженный торс

Сергей Бабкин «засветил» обнаженный торсМузыкант представил видео на украиноязычную песню "Дихай повільно"

Певец Сергей Бабкин, который озвучил мультфильм, представил свежую видеоработу на украиноязычную песню "Дихай повільно". Это первый клип, снятый музыкантом сольно за последние два года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Экранизировал первую видеоработу из нового альбома Бабкина "Музасфера" молодой режиссер Ярослав Коротков. Для этого понадобилось 20 часов непрерывной работы, около 40 человек на площадке, 16 тонн воды, команда альпинистов и пиротехников.

Съемки проходили в конце ноября в одном павильоне, но были разбиты на несколько локаций, среди которых огромный бассейн с водой, специально сконструированное облако и целое "небо" из фонариков.

В видео Бабкин находит баланс между внутренним и внешним: с помощью медитации и деталей, что появляются рядом. Сергей рассказывает:

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"Уже очень близко зимние праздники, а в этом треке есть то особое тепло, идеальное, чтобы укутаться в плед, выпить чего-нибудь горячего и наслаждаться моментом, забыв о суете. Ведь мы, люди, – энергетические частицы большого вселенского потока, остановить который невозможно. Но можно попробовать вытащить себя из него на 10 минут и со стороны понаблюдать за тем, что происходит с нами сейчас, "дихати повільно". Об этом и видео – замечать то, что находится вокруг и присутствовать в моменте. Здесь и сейчас".

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 Теги: Сергей Бабкин, торс

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Вчера, 23:56 » Автор: Татьяна Ларина
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