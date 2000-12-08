Раздел: Культура
Амаль Клуни сфотографировали на прогулке с детьми
Близнецы родились у Амаль и Джорджа Клуни в прошлом году.
57-летний актер Джордж Клуни (George Clooney) и 40-летняя юристка Амаль Клуни (Amal Clooney) растят годовалых двойняшек Александра и Эллу. Супруги редко делятся подробностями личной жизни и не публикуют снимки детей, но позволяют репортерам фотографировать их на улице, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
6 декабря папарацци сделали несколько новых кадров с Амаль и подросшими близнецами. Жена актера вышла из отеля Four Seasons в Нью-Йорке с Александром и Эллой на руках.
40-летняя Амаль Клуни с подросшими детьми на прогулке в Нью-Йорке
Для прогулки Амаль выбрала пальто с леопардовым принтом, кожаные брюки и берет с козырьком. Дети тоже были одеты по‑зимнему и обнимали плюшевых медведей.
Поклонники звездной семьи отметили, что малыши заметно подросли. «Какие хорошенькие! Они так выросли», «Шапочка Эллы больше, чем ее голова», «Обожаю эту семью», «Как быстро растут дети», - пишут в Сети.
Многие также обратили внимание на сходство Александра и Джорджа. И правда, сын очень похож на папу.
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Напомним, Джордж и Амаль Клуни познакомились в 2013 году и поженились спустя год, а в июне 2017 года стали родителями близнецов. А недавно стало известно, что супруги станут крестными родителями для ребенка принца Гарри и Меган Маркл, который появится на свет весной 2019 года.
57-летний актер Джордж Клуни (George Clooney) и 40-летняя юристка Амаль Клуни (Amal Clooney) растят годовалых двойняшек Александра и Эллу. Супруги редко делятся подробностями личной жизни и не публикуют снимки детей, но позволяют репортерам фотографировать их на улице, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
6 декабря папарацци сделали несколько новых кадров с Амаль и подросшими близнецами. Жена актера вышла из отеля Four Seasons в Нью-Йорке с Александром и Эллой на руках.
40-летняя Амаль Клуни с подросшими детьми на прогулке в Нью-Йорке
Для прогулки Амаль выбрала пальто с леопардовым принтом, кожаные брюки и берет с козырьком. Дети тоже были одеты по‑зимнему и обнимали плюшевых медведей.
Поклонники звездной семьи отметили, что малыши заметно подросли. «Какие хорошенькие! Они так выросли», «Шапочка Эллы больше, чем ее голова», «Обожаю эту семью», «Как быстро растут дети», - пишут в Сети.
Многие также обратили внимание на сходство Александра и Джорджа. И правда, сын очень похож на папу.
Читайте также: Ариана Гранде не сдержала слез на вручении престижной премии
Напомним, Джордж и Амаль Клуни познакомились в 2013 году и поженились спустя год, а в июне 2017 года стали родителями близнецов. А недавно стало известно, что супруги станут крестными родителями для ребенка принца Гарри и Меган Маркл, который появится на свет весной 2019 года.
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