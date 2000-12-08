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Раздел: Культура  
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Виктория Бекхэм в красном платье сфотографировалась возле елки

Виктория Бекхэм в красном платье сфотографировалась возле елки Знаменитость отлично выглядит в этом образе.

Виктории Бекхэм с ее чувством стиля идут, безусловно, все цвета, но некоторые выглядят в ее гардеробе лучше других, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Например, красный: на выставку The Female Triumphant в Лондоне Вики пришла в красном платье собственного бренда.

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Знаменитость дополнила это платье розовыми лодочками.

Виктория Бекхэм в красном платье сфотографировалась возле елки
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 Теги: Виктория Бекхэм, фото

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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