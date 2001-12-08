Стало известно, где и за сколько споет София Ротару на Новый год

Декабрьские корпоративы обойдутся в кругленькую сумму.



Директор 71-летней певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, какие есть расценки на новогодние выступления певицы и как она проведет свои праздники, сообщает



Ротару споет на новогоднем корпоративе в России, а затем отправится в Казахстан и встретит там Новый год.



«В России у нее всего одно выступление, а большая часть мероприятий - в Казахстане, где она проведет и главную ночь. Стоит артистка 100 тысяч евро в обычные декабрьские даты, Новый год с ее песнями обойдется очень дорого - гонорар в два раза выше», - рассказал он.



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Лавров вспомнил, как певица однажды говорила своему сыну, что «будет петь, пока держится на ногах». Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Директор 71-летней певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, какие есть расценки на новогодние выступления певицы и как она проведет свои праздники, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZIK Ротару споет на новогоднем корпоративе в России, а затем отправится в Казахстан и встретит там Новый год.«В России у нее всего одно выступление, а большая часть мероприятий - в Казахстане, где она проведет и главную ночь. Стоит артистка 100 тысяч евро в обычные декабрьские даты, Новый год с ее песнями обойдется очень дорого - гонорар в два раза выше», - рассказал он.Лавров вспомнил, как певица однажды говорила своему сыну, что «будет петь, пока держится на ногах».



