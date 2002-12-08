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Раздел: Культура  
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Инсайдер рассказал о распаде известной звездной семьи

Инсайдер рассказал о распаде известной звездной семьи Неназванный источник утверждает, что знаменитости уже не живут вместе.

Ирину Шейк и Брэдли Купера, воспитывающих полуторагодовалую дочь Леа, многие считают одной из самых красивых звездных пар. Тем не менее в СМИ то и дело появляется информация о том, что их союз трещит по швам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

На днях 32-летняя Ирина Шейк и 43-летний Брэдли Купер сводили свою полуторагодовалую дочь Леа на встречу с Санта-Клаусом. Девочка была в восторге от волшебника, да и ее родители выглядели счастливыми. Однако, как оказалось, в отношениях модели и актера наступили трудные времена.

Инсайдер рассказал порталу Blind Gossip, что семья знаменитостей не такая идеальная, как кажется со стороны. «Они больше не живут вместе. У них есть два дома, которые располагаются недалеко друг от друга. Шейк часто видят выходящей из жилища Купера, поэтому папарацци думают, что звезды живут вместе, однако это не так», - сообщил источник.

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Ранее в СМИ появлялась информация о том, что во время свиданий знаменитости практически не обращают друг на друга внимания и во время романтических ужинов сидят, уткнувшись с свои смартфоны.
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 Теги: Ирина Шейк, Брэдли Купер, расставание

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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