Раздел: Культура
Инсайдер рассказал о распаде известной звездной семьи
Неназванный источник утверждает, что знаменитости уже не живут вместе.
Ирину Шейк и Брэдли Купера, воспитывающих полуторагодовалую дочь Леа, многие считают одной из самых красивых звездных пар. Тем не менее в СМИ то и дело появляется информация о том, что их союз трещит по швам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
На днях 32-летняя Ирина Шейк и 43-летний Брэдли Купер сводили свою полуторагодовалую дочь Леа на встречу с Санта-Клаусом. Девочка была в восторге от волшебника, да и ее родители выглядели счастливыми. Однако, как оказалось, в отношениях модели и актера наступили трудные времена.
Инсайдер рассказал порталу Blind Gossip, что семья знаменитостей не такая идеальная, как кажется со стороны. «Они больше не живут вместе. У них есть два дома, которые располагаются недалеко друг от друга. Шейк часто видят выходящей из жилища Купера, поэтому папарацци думают, что звезды живут вместе, однако это не так», - сообщил источник.
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Ранее в СМИ появлялась информация о том, что во время свиданий знаменитости практически не обращают друг на друга внимания и во время романтических ужинов сидят, уткнувшись с свои смартфоны.
Ирину Шейк и Брэдли Купера, воспитывающих полуторагодовалую дочь Леа, многие считают одной из самых красивых звездных пар. Тем не менее в СМИ то и дело появляется информация о том, что их союз трещит по швам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
На днях 32-летняя Ирина Шейк и 43-летний Брэдли Купер сводили свою полуторагодовалую дочь Леа на встречу с Санта-Клаусом. Девочка была в восторге от волшебника, да и ее родители выглядели счастливыми. Однако, как оказалось, в отношениях модели и актера наступили трудные времена.
Инсайдер рассказал порталу Blind Gossip, что семья знаменитостей не такая идеальная, как кажется со стороны. «Они больше не живут вместе. У них есть два дома, которые располагаются недалеко друг от друга. Шейк часто видят выходящей из жилища Купера, поэтому папарацци думают, что звезды живут вместе, однако это не так», - сообщил источник.
Читайте также: Виктория Бекхэм в красном платье сфотографировалась возле елки
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что во время свиданий знаменитости практически не обращают друг на друга внимания и во время романтических ужинов сидят, уткнувшись с свои смартфоны.
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