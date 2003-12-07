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Раздел: Культура  
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Украинские знаменитости поделились неловкими моментами из жизни

Украинские знаменитости поделились неловкими моментами из жизни Звезды разоткровенничались на шоу "Хто зверху".

Участники мужской команды шоу "Кто сверху?" в составе Сергея Притулы, Евгения Гашенко, Артема Пивоварова и Евгения Триплова рассказали веселые и до сих пор неизвестные истории, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Артем Пивоваров рассказал, что учился в медицинском колледже и во время практики принимал роды.

"Трижды я присутствовал, – говорит он. – Первого я принял мальчика, потом были девочка и еще один мальчик. Кстати, пуповину резать мне не доверили".

Неловкие моменты звезд: как Притула выиграл телефон, а актер из "Дизель Шо" потерял кольцоКадр из шоу Кто сверху

"Дай тобі Боже ще тричі побувати, щоб своїх прийняти, – пожелал Артему Притула.

Сам же Сергей рассказал о том, как ненавистное караоке 11 лет назад помогло ему выиграть телефон.

"Я щойно переїхав з Тернополя, і в мене був дуже паскудний телефон, – вспоминает Сергей Притула. – І одного разу на відкритті якогось ресторану на набережній Дніпра Кузьма Скрябін, який був ведучим, оголосив, що зараз буде караоке, і переможець отримає телефон. А я, щоб ви розуміли, на дух не переношу караоке. Але вийшов, взяв до рук мікрофон і заспівав єдину пісню, яку знав англійською повністю, – "Lady in Red". Завдяки молодицям, яких було багато, я пройшов далі. А у фіналі я заспівав пісню Братів Гадюкіних "Файне місто Тернопіль". "Залитих" людей в залі було більше, ніж тверезих. Тому після "воу воу воу є-є-є" стало зрозуміло, хто виграв".

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"Это были съемки сериала, – начал вспоминать актер "Дизель Шоу" Евгений Гашенко. – По сюжету, я холост, поэтому перед началом снял свое обручальное кольцо. Мы отсняли на одной локации, потом переместились на вторую и третью. И вернувшись домой, я понял, что нигде не нахожу кольцо. Жена не убила... но немного покалечила (смеется). Прошло полгода. Я купил себе новую машину, а старую отдал жене. Но перед этим решил убрать в багажнике, и там, среди хлама, нашел свое обручальное кольцо".
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 Теги: знаменитости, неловкие моменты

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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