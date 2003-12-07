Раздел: Культура
Ким Бейсингер празднует юбилей
Сегодня празднует свой внушительный 65-летний юбилей Ким Бейсингер
Пик популярности красотки пришелся на 80-е и 90-е, а сейчас Ким все чаще снимается во второстепенных ролях и едва заметных проектах. Но мы все равно ее помним и любим, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Сегодня празднует свой внушительный 65-летний юбилей Ким Бейсингер – одна из самых красивых актрис Голливуда и настоящий секс-символ последних двух десятилетий прошлого века.
Наибольшую известность ей принесло участие в таких культовых фильмах, как "Девять с половиной недель" и "Секреты Лос-Анджелеса". Причем, за роль в последнем она получила два максимально престижных приза – "Золотой глобус" и "Оскар".
Да и в целом за свою 40-летнюю актерскую карьеру звезда регулярно номинировалась на различные награды, хотя по иронии чаще всего удостаивалась внимания антипремии "Золотая малина". На ее радары Ким попадала целых семь раз, а в начале этого года даже победила, завоевав титул худшей актрисы второго плана.
Сейчас Бейсингер продолжает сниматься в среднем в одном-двух проектах в год. Среди наиболее заметных можно отметить эротическую трилогию "Пятьдесят оттенков серого" и комедийный боевик "Славные парни". Но обо всем по порядку.
Никогда не говори "никогда" (1983)
Начав свой творческий путь в 16 лет с модельного бизнеса, в котором она достигла неплохих высот, в 23 Ким решила попробовать себя на актерском поприще. Так, в 1976 году она перебралась из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где начала активно проходить кастинги. Их результатом стали многочисленные сериалы и телефильмы, которые понемногу прокладывали будущей звезде дорогу в большое кино. И оно не заставило себя слишком долго ждать. В начале 80-х Бейсингер предложили сыграть девушку Джеймса Бонда, которая стала для нее настоящим прорывом. Аналогично повезло красотке и с напарником – для участия в "Никогда не говори "никогда" к образу легендарного шпиона в качестве исключения вернулся Шон Коннери – его первый и наиболее премированный исполнитель.
Девять с половиной недель (1985)
После бондианы Ким стали предлагать более масштабные проекты. Например, ей посчастливилось сняться в романтической комедии "Мужчина, который любил женщин", где ее напарником стал Берт Рейнолдс, а также поработать с Робертом Редфордом в спортивной драме "Самородок". Последняя, к слову, принесла девушке первую номинацию на "Золотой глобус". Но главным фильмом Бейсингер стала, конечно же, эротическая мелодрама "Девять с половиной недель", в которой она на пару с Микки Рурком (еще одним секс-символом того времени) разыгрывала предельно страстный и всепоглощающий роман. Как ни парадоксально, вложенных в производство денег картина не отбила и даже получила три номинации на "Золотую малину", что, впрочем, постфактум компенсировалось ее ошеломительной популярностью и приобщением к списку жанровых шедевров.
Свидание вслепую (1987)
Со второй половины 80-х в карьере актрисы ожидаемо начался золотой период. И хотя критики не всегда благосклонно оценивали ее работы, каждая из них удостаивалась огромного внимания. В том числе комедийная мелодрама "Свидание вслепую", в которой Ким сыграла скромную красавицу Надю, превратившуюся из-за небольшой дозы алкоголя во взбалмошную и сумасбродную девицу, то и дело вовлекающую в неприятности героя Брюса Уиллиса. Лента получила не самые хорошие отзывы, однако смогла собрать неплохой бокс-офис.
Моя мачеха – инопланетянка (1988)
К таким же памятным, но не самым удачным картинам с актрисой можно отнести фантастическую комедию "Моя мачеха – инопланетянка". В ней, как легко догадаться по названию, Бейсингер довелось воплотить образ обворожительной инопланетной особи, прибывшей на Землю с важной миссией – соблазнить ученого-физика, исследования которого должны помочь спасти ее родной дом. В целом фильм получил не самые лестные рецензии, а вот игра Ким, напротив, удостоилась множества похвал, поэтому номинация на премию "Сатурн" стала вполне закономерной.
Бэтмен (1989)
Куда более успешным оказался вышедший годом позже "Бэтмен" Тима Бертона. Cвою версию приключений культового супергероя знаменитый сказочник изложил задолго до появления современных комиксных киновселенных и даже нолановской трилогии, что лишь добавило ей ценности и интереса. Бертон оформил картину в свойственную его работам готическую стилистику, а главные партии отдал Майклу Китону и Джеку Николсону (собственно, Бэтмен и Джокер). Бейсингер же досталась роль журналистки, расследующей дело о таинственном народном мстителе и по совместительству подруги его цивильного альтер эго Брюса Уэйна. Фильм был хорошо всеми воспринят и даже получил один "Оскар", а актрисе принес еще одну номинацию на "Сатурн" и стал самым кассовым проектом в ее послужном списке.
Секреты Лос-Анджелеса (1997)
В первой половине 90-х красотка активно продолжала сотрудничество с ведущими режиссерами и коллегами. Среди картин того периода можно упомянуть триллеры "Окончательный анализ" и "Побег", комедии "Мир Уэйна 2" и "Высокая мода", а также музыкальную мелодраму "Привычка жениться", благодаря которой Ким получила возможность не только проявить свой певческий талант, но и встретить своего будущего мужа Алека Болдуина. Впрочем, наиболее выдающимся фильмом этого десятилетия для нее стал неонуар "Секреты Лос-Анджелеса", в котором компанию на съемочной площадке ей составили Рассел Кроу, Гай Пирс и Кевин Спейси. В ленте, исследующей криминальную сторону столицы американской киноиндустрии, девушка сыграла элитную проститутку и любовницу одного из ключевых героев. Картина получила очень высокую поддержку критиков и киноакадемиков, свидетельством чему стала пара десятков номинаций на ведущие мировые премии, в том числе на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Самой же Бейсингер "Секреты" обеспечили "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.
8 миля (2002)
Затем актриса снялась в нескольких коммерчески провальных фильмах, а в 2002 году с ее участием вышла серьезная социальная драма "8 миля", оказавшаяся успешной во всех отношениях. В центре внимания ленты – молодой белый парень, живущий в "черном" районе Детройта в условиях абсолютной бедности и возрастающей расовой нетерпимости. Главную роль в картине исполнил популярный репер Эминем, биография которого, собственно, и легла в основу сюжета (хоть и во многом переиначенная). Бейсингер же достался образ его матери – обитательницы трейлерного парка, страдающей от алкогольной зависимости и разрывающейся между сыном и новым мужем.
Сотовый (2004)
Спустя пару лет и проектов актриса вместе с Джейсоном Стейтемом и Крисом Эвансом снялась в напряженном триллере "Сотовый". В нем Ким довелось воплотить образ жертвы похищения, единственный шанс на спасение которой заключается в мобильном телефоне и случайном человеке, находящемся по ту сторону "провода". Лента получила больше положительных отзывов, а Бейсингер – третью номинацию на "Сатурн". В целом же нулевые стали для нее началом карьерного заката – большая часть ее работ не получала и малой части прежнего внимания, а критика (за редкими исключениями) была беспощадна.
Славные парни (2016)
Последние годы тоже сложно назвать для Ким удачными. Она снялась в десятке лент, многие из которых оказались едва замеченными. К счастью, исключения тоже случались. К ним можно причислить мистическую подростковую мелодраму "Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда", спортивную комедию с Робертом Де Ниро и Сильвестром Сталлоне "Гранд реванш", а также упомянутых в начале "Славных парней" – динамичную детективную пародию, описывающую расследование очередного преступления века, осуществляемого двумя детективами-неудачниками (Райан Гослинг и Рассел Кроу). Бейсингер в этой истории воплотила образ матери очень некстати исчезнувшей девушки, имеющей к делу непосредственное отношение.
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Пятьдесят оттенков свободы (2018)
Но наиболее масштабным проектом, к которому Ким посчастливилось недавно приобщиться, стала экранизация книжной серии бестселлеров "Пятьдесят оттенков серого". В ней (точнее, в двух последних частях из трех) красотка сыграла второпланового персонажа – бывшую любовницу главного героя, когда-то давно его совратившую. Фильмы, конечно же, многими были восприняты негативно, а самой Бейсингер преподнесли "Золотую малину", увековечив в качестве худшей актрисы, тем не менее они же обеспечили всем участникам процесса невероятное количество внимания, а в прокате собрали вполне приличную кассу.
Пик популярности красотки пришелся на 80-е и 90-е, а сейчас Ким все чаще снимается во второстепенных ролях и едва заметных проектах. Но мы все равно ее помним и любим, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Сегодня празднует свой внушительный 65-летний юбилей Ким Бейсингер – одна из самых красивых актрис Голливуда и настоящий секс-символ последних двух десятилетий прошлого века.
Наибольшую известность ей принесло участие в таких культовых фильмах, как "Девять с половиной недель" и "Секреты Лос-Анджелеса". Причем, за роль в последнем она получила два максимально престижных приза – "Золотой глобус" и "Оскар".
Да и в целом за свою 40-летнюю актерскую карьеру звезда регулярно номинировалась на различные награды, хотя по иронии чаще всего удостаивалась внимания антипремии "Золотая малина". На ее радары Ким попадала целых семь раз, а в начале этого года даже победила, завоевав титул худшей актрисы второго плана.
Сейчас Бейсингер продолжает сниматься в среднем в одном-двух проектах в год. Среди наиболее заметных можно отметить эротическую трилогию "Пятьдесят оттенков серого" и комедийный боевик "Славные парни". Но обо всем по порядку.
Никогда не говори "никогда" (1983)
Начав свой творческий путь в 16 лет с модельного бизнеса, в котором она достигла неплохих высот, в 23 Ким решила попробовать себя на актерском поприще. Так, в 1976 году она перебралась из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где начала активно проходить кастинги. Их результатом стали многочисленные сериалы и телефильмы, которые понемногу прокладывали будущей звезде дорогу в большое кино. И оно не заставило себя слишком долго ждать. В начале 80-х Бейсингер предложили сыграть девушку Джеймса Бонда, которая стала для нее настоящим прорывом. Аналогично повезло красотке и с напарником – для участия в "Никогда не говори "никогда" к образу легендарного шпиона в качестве исключения вернулся Шон Коннери – его первый и наиболее премированный исполнитель.
Девять с половиной недель (1985)
После бондианы Ким стали предлагать более масштабные проекты. Например, ей посчастливилось сняться в романтической комедии "Мужчина, который любил женщин", где ее напарником стал Берт Рейнолдс, а также поработать с Робертом Редфордом в спортивной драме "Самородок". Последняя, к слову, принесла девушке первую номинацию на "Золотой глобус". Но главным фильмом Бейсингер стала, конечно же, эротическая мелодрама "Девять с половиной недель", в которой она на пару с Микки Рурком (еще одним секс-символом того времени) разыгрывала предельно страстный и всепоглощающий роман. Как ни парадоксально, вложенных в производство денег картина не отбила и даже получила три номинации на "Золотую малину", что, впрочем, постфактум компенсировалось ее ошеломительной популярностью и приобщением к списку жанровых шедевров.
Свидание вслепую (1987)
Со второй половины 80-х в карьере актрисы ожидаемо начался золотой период. И хотя критики не всегда благосклонно оценивали ее работы, каждая из них удостаивалась огромного внимания. В том числе комедийная мелодрама "Свидание вслепую", в которой Ким сыграла скромную красавицу Надю, превратившуюся из-за небольшой дозы алкоголя во взбалмошную и сумасбродную девицу, то и дело вовлекающую в неприятности героя Брюса Уиллиса. Лента получила не самые хорошие отзывы, однако смогла собрать неплохой бокс-офис.
Моя мачеха – инопланетянка (1988)
К таким же памятным, но не самым удачным картинам с актрисой можно отнести фантастическую комедию "Моя мачеха – инопланетянка". В ней, как легко догадаться по названию, Бейсингер довелось воплотить образ обворожительной инопланетной особи, прибывшей на Землю с важной миссией – соблазнить ученого-физика, исследования которого должны помочь спасти ее родной дом. В целом фильм получил не самые лестные рецензии, а вот игра Ким, напротив, удостоилась множества похвал, поэтому номинация на премию "Сатурн" стала вполне закономерной.
Бэтмен (1989)
Куда более успешным оказался вышедший годом позже "Бэтмен" Тима Бертона. Cвою версию приключений культового супергероя знаменитый сказочник изложил задолго до появления современных комиксных киновселенных и даже нолановской трилогии, что лишь добавило ей ценности и интереса. Бертон оформил картину в свойственную его работам готическую стилистику, а главные партии отдал Майклу Китону и Джеку Николсону (собственно, Бэтмен и Джокер). Бейсингер же досталась роль журналистки, расследующей дело о таинственном народном мстителе и по совместительству подруги его цивильного альтер эго Брюса Уэйна. Фильм был хорошо всеми воспринят и даже получил один "Оскар", а актрисе принес еще одну номинацию на "Сатурн" и стал самым кассовым проектом в ее послужном списке.
Секреты Лос-Анджелеса (1997)
В первой половине 90-х красотка активно продолжала сотрудничество с ведущими режиссерами и коллегами. Среди картин того периода можно упомянуть триллеры "Окончательный анализ" и "Побег", комедии "Мир Уэйна 2" и "Высокая мода", а также музыкальную мелодраму "Привычка жениться", благодаря которой Ким получила возможность не только проявить свой певческий талант, но и встретить своего будущего мужа Алека Болдуина. Впрочем, наиболее выдающимся фильмом этого десятилетия для нее стал неонуар "Секреты Лос-Анджелеса", в котором компанию на съемочной площадке ей составили Рассел Кроу, Гай Пирс и Кевин Спейси. В ленте, исследующей криминальную сторону столицы американской киноиндустрии, девушка сыграла элитную проститутку и любовницу одного из ключевых героев. Картина получила очень высокую поддержку критиков и киноакадемиков, свидетельством чему стала пара десятков номинаций на ведущие мировые премии, в том числе на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Самой же Бейсингер "Секреты" обеспечили "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.
8 миля (2002)
Затем актриса снялась в нескольких коммерчески провальных фильмах, а в 2002 году с ее участием вышла серьезная социальная драма "8 миля", оказавшаяся успешной во всех отношениях. В центре внимания ленты – молодой белый парень, живущий в "черном" районе Детройта в условиях абсолютной бедности и возрастающей расовой нетерпимости. Главную роль в картине исполнил популярный репер Эминем, биография которого, собственно, и легла в основу сюжета (хоть и во многом переиначенная). Бейсингер же достался образ его матери – обитательницы трейлерного парка, страдающей от алкогольной зависимости и разрывающейся между сыном и новым мужем.
Сотовый (2004)
Спустя пару лет и проектов актриса вместе с Джейсоном Стейтемом и Крисом Эвансом снялась в напряженном триллере "Сотовый". В нем Ким довелось воплотить образ жертвы похищения, единственный шанс на спасение которой заключается в мобильном телефоне и случайном человеке, находящемся по ту сторону "провода". Лента получила больше положительных отзывов, а Бейсингер – третью номинацию на "Сатурн". В целом же нулевые стали для нее началом карьерного заката – большая часть ее работ не получала и малой части прежнего внимания, а критика (за редкими исключениями) была беспощадна.
Славные парни (2016)
Последние годы тоже сложно назвать для Ким удачными. Она снялась в десятке лент, многие из которых оказались едва замеченными. К счастью, исключения тоже случались. К ним можно причислить мистическую подростковую мелодраму "Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда", спортивную комедию с Робертом Де Ниро и Сильвестром Сталлоне "Гранд реванш", а также упомянутых в начале "Славных парней" – динамичную детективную пародию, описывающую расследование очередного преступления века, осуществляемого двумя детективами-неудачниками (Райан Гослинг и Рассел Кроу). Бейсингер в этой истории воплотила образ матери очень некстати исчезнувшей девушки, имеющей к делу непосредственное отношение.
Читайте также: Звезда советского кино сегодня празднует 70-летний юбилей
Пятьдесят оттенков свободы (2018)
Но наиболее масштабным проектом, к которому Ким посчастливилось недавно приобщиться, стала экранизация книжной серии бестселлеров "Пятьдесят оттенков серого". В ней (точнее, в двух последних частях из трех) красотка сыграла второпланового персонажа – бывшую любовницу главного героя, когда-то давно его совратившую. Фильмы, конечно же, многими были восприняты негативно, а самой Бейсингер преподнесли "Золотую малину", увековечив в качестве худшей актрисы, тем не менее они же обеспечили всем участникам процесса невероятное количество внимания, а в прокате собрали вполне приличную кассу.
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