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Настя Каменских расстроила российских фанатов

Настя Каменских расстроила российских фанатовАртистка очаровала поклонников новым фото

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, а еще фотографиями на своей странице в Instagram. В этот раз украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию, на которой позирует в спортзале, передает Хроника.инфо со ссылкой на Знай

Так, на фотографии Каменских позирует в спортивном наряде собственного бренда, который состоит из черных штанов и красной кофты. Она стоит в соблазнительной позе, слегка выгнув бедра и запустив руку в копну кудрявых распущенных волос. На лице артистки сдержанный нюдовый макияж, а в носу видно пирсинг. Настя не смотрит в камеру, ее взор направлен в сторону.

Из подписи к фотографии становится понятно, что Настя Каменских рекламирует скидки на вещи своего бренда. "Лучший способ не замёрзнуть зимой – это спортивный костюм @nksport_for_уou. А лучшее время, чтобы заказать его себе – прямо сейчас. Только два дня (6.12-7.12) на все тёплые вещи и самые популярные модели будет действовать скидка 55%. Заходите на сайт kasta.ua и выбирайте свою самую любимую, а главное тёплую форму. Ссылка в шапке профиля", - подписала снимок артистка.

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Поклонники не остались равнодушными и принялись активно обсуждать новую публикацию на странице звезды. Фотография понравилась всем, а вот российские поклонники не довольны тем, что не могут заказать себе вещи от Настиного бренда, так как в Россию доставка не осуществляется.

Настя Каменских расстроила российских фанатов
Настя Каменских расстроила российских фанатов
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 Теги: Настя Каменских, бренд, одежда

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Сегодня, 12:43 » Автор: Татьяна Ларина
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