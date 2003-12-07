Раздел: Культура
Настя Каменских расстроила российских фанатов
Артистка очаровала поклонников новым фото
Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, а еще фотографиями на своей странице в Instagram. В этот раз украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию, на которой позирует в спортзале, передает Хроника.инфо со ссылкой на Знай
Так, на фотографии Каменских позирует в спортивном наряде собственного бренда, который состоит из черных штанов и красной кофты. Она стоит в соблазнительной позе, слегка выгнув бедра и запустив руку в копну кудрявых распущенных волос. На лице артистки сдержанный нюдовый макияж, а в носу видно пирсинг. Настя не смотрит в камеру, ее взор направлен в сторону.
Из подписи к фотографии становится понятно, что Настя Каменских рекламирует скидки на вещи своего бренда. "Лучший способ не замёрзнуть зимой – это спортивный костюм @nksport_for_уou. А лучшее время, чтобы заказать его себе – прямо сейчас. Только два дня (6.12-7.12) на все тёплые вещи и самые популярные модели будет действовать скидка 55%. Заходите на сайт kasta.ua и выбирайте свою самую любимую, а главное тёплую форму. Ссылка в шапке профиля", - подписала снимок артистка.
Читайте также: Настя Каменских порадовала фанатов новым снимком
Поклонники не остались равнодушными и принялись активно обсуждать новую публикацию на странице звезды. Фотография понравилась всем, а вот российские поклонники не довольны тем, что не могут заказать себе вещи от Настиного бренда, так как в Россию доставка не осуществляется.
Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, а еще фотографиями на своей странице в Instagram. В этот раз украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию, на которой позирует в спортзале, передает Хроника.инфо со ссылкой на Знай
Так, на фотографии Каменских позирует в спортивном наряде собственного бренда, который состоит из черных штанов и красной кофты. Она стоит в соблазнительной позе, слегка выгнув бедра и запустив руку в копну кудрявых распущенных волос. На лице артистки сдержанный нюдовый макияж, а в носу видно пирсинг. Настя не смотрит в камеру, ее взор направлен в сторону.
Из подписи к фотографии становится понятно, что Настя Каменских рекламирует скидки на вещи своего бренда. "Лучший способ не замёрзнуть зимой – это спортивный костюм @nksport_for_уou. А лучшее время, чтобы заказать его себе – прямо сейчас. Только два дня (6.12-7.12) на все тёплые вещи и самые популярные модели будет действовать скидка 55%. Заходите на сайт kasta.ua и выбирайте свою самую любимую, а главное тёплую форму. Ссылка в шапке профиля", - подписала снимок артистка.
Читайте также: Настя Каменских порадовала фанатов новым снимком
Поклонники не остались равнодушными и принялись активно обсуждать новую публикацию на странице звезды. Фотография понравилась всем, а вот российские поклонники не довольны тем, что не могут заказать себе вещи от Настиного бренда, так как в Россию доставка не осуществляется.
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