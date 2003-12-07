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Раздел: Культура  
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Звезду "Орел и Решка" выписали из роддома

Звезду "Орел и Решка" выписали из роддома28-летняя украинская телеведущая Регина Тодоренко родила первенца от российского певца Влада Топалова.

Несколько дней назад Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями - у пары родился сын, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Несмотря на то, что звезды в основном рожают в "модных" перинатальных центрах, звезда шоу "Орел и решка" выбрала обычный роддом. Регина и ее муж покинули медцентр очень скромно - не было толпы родственников, видеокамеры, голубых шаров и прочих атрибутов на выписке.

Также в Сети появилось видео, как Топалов забирает Тодоренко с новорожденным с сыном с роддома.

Стоит отметить, что знаменитости решили не праздновать выписку Регины из роддома. Влад встречал любимую из больницы без шариков и цветов. Примечательно, что вместе с супругами была еще одна женщина, вероятно, няня малыша.

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За это поклонники раскритиковали молодых родителей: "уже из роддома с помощницей, для кого ребенка рожали". Другие же пишут, что это не помощница, а сестра Влада Алина Топалова.

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 Теги: Регина Тодоренко, Роддом

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Сегодня, 18:03 » Автор: Татьяна Ларина
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