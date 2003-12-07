Раздел: Культура
Украинка провела фотосессию для младших сестер известной звезды
Девушки делали снимки для презентации собственного бренда одежды.
Украинский фотограф Саша Самсонова, которая работает в США, провела фотосессию для младших сестер известной звезды и бизнес-вумен Ким Кардашьян - Кайли и Кендалл Дженнер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Известно, что девушки делали снимки для презентации собственного бренда одежды. На фотографиях запечатлено, как девушки обнимаются, демонстрируя именную одежду.
В частности, на первом снимке запечатлено, что Кендалл - брюнетка - облачена в черный наряд, а Кайли - блондинка - одета в белое.
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В комментариях под этим фото подписчики предположили, что Кендалл увеличила ягодиц неестественным способом, ведь она осталась единственной сестрой в семействе, кто не сделал такую пластическую операцию. Однако Кендалл не отреагировала на "разоблачение" фанатов.
Украинский фотограф Саша Самсонова, которая работает в США, провела фотосессию для младших сестер известной звезды и бизнес-вумен Ким Кардашьян - Кайли и Кендалл Дженнер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Известно, что девушки делали снимки для презентации собственного бренда одежды. На фотографиях запечатлено, как девушки обнимаются, демонстрируя именную одежду.
В частности, на первом снимке запечатлено, что Кендалл - брюнетка - облачена в черный наряд, а Кайли - блондинка - одета в белое.
Читайте также: «На фотосессию»: рысь привела к дому фотографа своих детенышей
В комментариях под этим фото подписчики предположили, что Кендалл увеличила ягодиц неестественным способом, ведь она осталась единственной сестрой в семействе, кто не сделал такую пластическую операцию. Однако Кендалл не отреагировала на "разоблачение" фанатов.
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