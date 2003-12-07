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Раздел: Культура  
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Alyosha поделилась семейным снимком

Alyosha поделилась семейным снимкомЗвезда старается больше времени уделять своим сыновьям.

Артистка поделилась семейным фото.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Певица Alyosha вернулась из Америки домой. Теперь звезда старается больше времени уделять своим сыновьям. Так, в микроблоге артистки появилось фото Романа и Марка, которые помогают маме лепить вареники.

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«Трішки home час. Творчість, вона у всьому. У піснях, дітях та наших найсмачніших варениках», - подписала снимок исполнительница.
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 Теги: Alyosha, снимок, семья

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Сегодня, 22:34 » Автор: Едгар Букмирза
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