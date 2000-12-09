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Соня Плакидюк откровенно рассказала о личной жизни

Соня Плакидюк откровенно рассказала о личной жизни Знаменитость объяснила, почему она до сих пор не сыграла свадьбу с Ричардом Горном.

Звездный фотограф и эксперт проекта «Топ-модель по-украински» на Новом канале Соня Плакидюк дала интервью Маше Ефросининой для ее рубрики «Экзамен» на YouTube, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

В сентябре прошлого года в эфире студии шоу «Сюрприз, сюрприз!» на СТБ хореограф постановщик и возлюбленный Сони Ричард Горн сделал ей предложение. С тех пор поклонники ждут продолжения истории в виде свадьбы, но пара все не радует заветными фотоснимками. Прояснить ситуацию Маша решила, спросив у Сони напрямую во время экзамена, почему же они до сих пор не сыграли свадьбу.

«Нет времени, – призналась Соня Плакидюк. – Есть у меня одна психологическая проблема – я идеалист. Уже придумала себе, как все должно произойти. И кто-то должен организовать мне мою свадьбу, но не я. У меня на это нет времени. А теперь я понимаю, что она не состоится так, как я хочу, без моего участия, а поручить организацию никому не могу. Мы уже даже сели и расписали список дел. Но…»

Соня Плакидюк и Ричард Горн

На момент признания Ричарда у Сони уже была запланирована свадьба с человеком, с которым она прожила 4 года.

«Там уже было готово все. Я дала согласие. Но у предыдущего жениха была позиция, что все должно случиться само собой. Он был не резидентом страны и «профукал» обновить документы. Поэтому перенос свадьбы у нас тогда произошел чисто по документальным историям. И, видимо, не зря! Когда мы познакомились с Ричардом, наши отношения с бывшим женихом уже претерпевали терминальную фазу. Если все не очень хорошо до замужества, глупо надеяться, что оно все каким-то чудом случиться после. Несостоявшаяся свадьба стала спасением».

Об изменах и верности

«На самом деле я очень преданный человек. Но я считаю, что мужчины в отношениях с женщинами, да и вообще по жизни, должны думать о том, к каким последствиям могут привести их действия. Я бы не позволила себе флирт с Ричардом, если бы у нас все было хорошо в прошлых отношениях, и не было никаких грешков за «бывшим».

А потом случилось то, что я увидела разницу в отношении к себе. Если предыдущий меня убеждал в том, что я больная, мне нужен чуть ли не уход с носочками. Ему было проще убедить меня в том, что я больная и ни с чем не справлюсь, чем наоборот убедить меня в том, что я самая классная, самая здоровая и любимая. С Ричардом я ощутила этот контраст, эту легкость. Подумала, а почему я сижу в этом болоте и квакаю? Это история о выборе. В тот момент выбрала полное ощущение счастья».

О проблемах со здоровьем

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«Я всегда была аллергиком, у меня всегда были какие-то дерматиты. С Ричардом у меня все прошло! Он настолько убедил мое тело в том, что я здоровая, счастливая, что я с тех пор не была у дерматолога ни разу».

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 Теги: Соня Плакидюк, интервью

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