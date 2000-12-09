Раздел: Культура
Соня Плакидюк откровенно рассказала о личной жизни
Знаменитость объяснила, почему она до сих пор не сыграла свадьбу с Ричардом Горном.
Звездный фотограф и эксперт проекта «Топ-модель по-украински» на Новом канале Соня Плакидюк дала интервью Маше Ефросининой для ее рубрики «Экзамен» на YouTube, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
В сентябре прошлого года в эфире студии шоу «Сюрприз, сюрприз!» на СТБ хореограф постановщик и возлюбленный Сони Ричард Горн сделал ей предложение. С тех пор поклонники ждут продолжения истории в виде свадьбы, но пара все не радует заветными фотоснимками. Прояснить ситуацию Маша решила, спросив у Сони напрямую во время экзамена, почему же они до сих пор не сыграли свадьбу.
«Нет времени, – призналась Соня Плакидюк. – Есть у меня одна психологическая проблема – я идеалист. Уже придумала себе, как все должно произойти. И кто-то должен организовать мне мою свадьбу, но не я. У меня на это нет времени. А теперь я понимаю, что она не состоится так, как я хочу, без моего участия, а поручить организацию никому не могу. Мы уже даже сели и расписали список дел. Но…»
Соня Плакидюк и Ричард Горн
На момент признания Ричарда у Сони уже была запланирована свадьба с человеком, с которым она прожила 4 года.
«Там уже было готово все. Я дала согласие. Но у предыдущего жениха была позиция, что все должно случиться само собой. Он был не резидентом страны и «профукал» обновить документы. Поэтому перенос свадьбы у нас тогда произошел чисто по документальным историям. И, видимо, не зря! Когда мы познакомились с Ричардом, наши отношения с бывшим женихом уже претерпевали терминальную фазу. Если все не очень хорошо до замужества, глупо надеяться, что оно все каким-то чудом случиться после. Несостоявшаяся свадьба стала спасением».
Об изменах и верности
«На самом деле я очень преданный человек. Но я считаю, что мужчины в отношениях с женщинами, да и вообще по жизни, должны думать о том, к каким последствиям могут привести их действия. Я бы не позволила себе флирт с Ричардом, если бы у нас все было хорошо в прошлых отношениях, и не было никаких грешков за «бывшим».
А потом случилось то, что я увидела разницу в отношении к себе. Если предыдущий меня убеждал в том, что я больная, мне нужен чуть ли не уход с носочками. Ему было проще убедить меня в том, что я больная и ни с чем не справлюсь, чем наоборот убедить меня в том, что я самая классная, самая здоровая и любимая. С Ричардом я ощутила этот контраст, эту легкость. Подумала, а почему я сижу в этом болоте и квакаю? Это история о выборе. В тот момент выбрала полное ощущение счастья».
О проблемах со здоровьем
Читайте также: Меган Маркл станет героиней нового мюзикла
«Я всегда была аллергиком, у меня всегда были какие-то дерматиты. С Ричардом у меня все прошло! Он настолько убедил мое тело в том, что я здоровая, счастливая, что я с тех пор не была у дерматолога ни разу».
Звездный фотограф и эксперт проекта «Топ-модель по-украински» на Новом канале Соня Плакидюк дала интервью Маше Ефросининой для ее рубрики «Экзамен» на YouTube, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
В сентябре прошлого года в эфире студии шоу «Сюрприз, сюрприз!» на СТБ хореограф постановщик и возлюбленный Сони Ричард Горн сделал ей предложение. С тех пор поклонники ждут продолжения истории в виде свадьбы, но пара все не радует заветными фотоснимками. Прояснить ситуацию Маша решила, спросив у Сони напрямую во время экзамена, почему же они до сих пор не сыграли свадьбу.
«Нет времени, – призналась Соня Плакидюк. – Есть у меня одна психологическая проблема – я идеалист. Уже придумала себе, как все должно произойти. И кто-то должен организовать мне мою свадьбу, но не я. У меня на это нет времени. А теперь я понимаю, что она не состоится так, как я хочу, без моего участия, а поручить организацию никому не могу. Мы уже даже сели и расписали список дел. Но…»
Соня Плакидюк и Ричард Горн
На момент признания Ричарда у Сони уже была запланирована свадьба с человеком, с которым она прожила 4 года.
«Там уже было готово все. Я дала согласие. Но у предыдущего жениха была позиция, что все должно случиться само собой. Он был не резидентом страны и «профукал» обновить документы. Поэтому перенос свадьбы у нас тогда произошел чисто по документальным историям. И, видимо, не зря! Когда мы познакомились с Ричардом, наши отношения с бывшим женихом уже претерпевали терминальную фазу. Если все не очень хорошо до замужества, глупо надеяться, что оно все каким-то чудом случиться после. Несостоявшаяся свадьба стала спасением».
Об изменах и верности
«На самом деле я очень преданный человек. Но я считаю, что мужчины в отношениях с женщинами, да и вообще по жизни, должны думать о том, к каким последствиям могут привести их действия. Я бы не позволила себе флирт с Ричардом, если бы у нас все было хорошо в прошлых отношениях, и не было никаких грешков за «бывшим».
А потом случилось то, что я увидела разницу в отношении к себе. Если предыдущий меня убеждал в том, что я больная, мне нужен чуть ли не уход с носочками. Ему было проще убедить меня в том, что я больная и ни с чем не справлюсь, чем наоборот убедить меня в том, что я самая классная, самая здоровая и любимая. С Ричардом я ощутила этот контраст, эту легкость. Подумала, а почему я сижу в этом болоте и квакаю? Это история о выборе. В тот момент выбрала полное ощущение счастья».
О проблемах со здоровьем
Читайте также: Меган Маркл станет героиней нового мюзикла
«Я всегда была аллергиком, у меня всегда были какие-то дерматиты. С Ричардом у меня все прошло! Он настолько убедил мое тело в том, что я здоровая, счастливая, что я с тех пор не была у дерматолога ни разу».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
248
0
Также советуем посмотреть
- Принц Уильям публично подшутил над женой
- Смешной еж из Львова покоряет Instagram
- В Сети высмеяли фото Трампа и Мэй
- Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
- Минутка позитива: мультик о любви и дружбе, поднимающий настроение
- Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
- Сеть повеселила свежая карикатура на Путина
- Забавные снимки из жизни родителей, проявивших смекалку
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"
- Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
- Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
- В Киеве видели "летающую тарелку" у метро
- Англичанка хочет взять на работу вора для своего магазина
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
- На YouTube показали лучшие мемы уходящего года
- Про дивні справи Московського патріархату
- Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
Оставьте свой комментарий