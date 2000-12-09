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Раздел: Культура  
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Похудевшая Мэрайя Кэри снова набирает килограммы

Похудевшая Мэрайя Кэри снова набирает килограммы 48-летняя певица прилетела в Париж вместе с детьми Морокканом и Монро.

Папарацци застали семью на входе в отель Plaza Athenee. Мэрайя Кэри, год назад сделавшая операцию по уменьшению желудка и заметно похудевшая после этого, на фотографиях выглядит вновь набравшей лишний вес. Расплывшуюся талию она прячет в черной шубе-облаке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Крупные серьги-кольца, в свою очередь, не могут отвлечь внимание от аппетитных щек и второго подбородка звезды.

Похудевшая Мэрайя Кэри снова набирает килограммы
Похудевшая Мэрайя Кэри снова набирает килограммы


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Ну а в своем Instagram - для сравнения - Мэрайя Кэри всегда выглядит примерно так:

Похудевшая Мэрайя Кэри снова набирает килограммы
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 Теги: Мэрайя Кэри, фото

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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