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Раздел: Культура  
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Потап поделился секретами воспитания сына

Потап поделился секретами воспитания сына Также сын артиста Андрей поделился своими планами на будущее.

Украинский артист Потап, который станет тренером "Голоса страны-9", сообщил, как воспитывает и растит сына Андрея, , сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Потап рос в спортивной семье, мама тренер по плаванию, однако сына Андрея он растит в менее жестких условиях.

"У него условия немного легче, но он занимается боксом, он выиграл уже чемпионат района, он учит языки, он путешествует по миру и у нас есть контроль оценок. Каждую неделю мы смотрим оценки. У нас есть система баллов и стимулов от папы. Иногда они денежные, потому что он что-то покупает в интернете, поэтому мы играем в такую игру. Контролируем конечно, ведь это же мой ребенок", - заявил артист.

Также исполнитель рассказал, что когда-то Андрей часто хвастался своим звездным папой.

Потап поделился секретами воспитания сына


"Когда-то, Андрюша часто говорил, что знаешь, кто мой папа? Мой папа Потап. А сейчас он больше понимает, как мне тяжело. Он даже меня сейчас за кулисами вел быстренько от зрителей, которые гнались за мной. Он кричал: "Папа быстрее, потому что очень много людей за тобой бежит", - признался Потап.

Алексей Потапенко познакомил с сыном Андреем и рассказал, что мальчик занимается боксом. Также сын спасает его от поклонников за кулисами. Сам мальчик признался, что мечтает стать ведущим телевидения.

А вот сын певца, который растет в музыкальной творческой семье сам петь в будущем не хочет.

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"Нет, песни я не хочу петь, но в будущем я хочу работать на телевидении ведущим", - заявил 10-летний Андрей.

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 Теги: Потап, сын

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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