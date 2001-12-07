Раздел: Культура
Вера Брежнева показала пикантный снимок из отельного номера
Певица утверждает, что фото было сделано случайно.
Известная украинская певица Вера Брежнева, которая строит карьеру в России, активно ведет свою страницу в Instagram и часто радует поклонников новыми фотографиями. Так, на этот раз артистка порадовала подписчиков новым фото, на котором позирует в изысканном наряде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на voiceshowbiz.com.
На фотографии, которая появилась в профиле Веры, она позирует в спальне отеля с красивыми цветочными обоями, на которые невозможно не обратить внимание. Вера сидит на кровати в облегающем черном платье, подчеркивающем изящную фигуру и округлую грудь певицы, а также обнажает ее стройные ноги.
Волосы у Брежневой распущенные, а на лице неброский макияж. Длинную шею артистки украшает массивное колье-цепь, а на руке браслет в таком же стиле. Вера не смотрит в камеру, такое впечатление, что пока ее фотографировали, она отвлеклась на что-то сбоку.
Геолокация в фотографии свидетельствует о том, что она была сделана в гостинице в Монако, а сама певица утверждает, что фото абсолютно случайное.
В подписи к фотографии Вера Брежнева написала: "Люблю это фото за случайность, цвет, настроение, которое было в тот момент и за мейк, который сделала мне дочь. А в вашей ленте больше случайных фото или постановочных?"
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Поклонники не остались равнодушными и начали активно обсуждать новое фото артистки. Фанаты засыпают ее "лайками" и пишут много комплиментов в комментариях.
Известная украинская певица Вера Брежнева, которая строит карьеру в России, активно ведет свою страницу в Instagram и часто радует поклонников новыми фотографиями. Так, на этот раз артистка порадовала подписчиков новым фото, на котором позирует в изысканном наряде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на voiceshowbiz.com.
На фотографии, которая появилась в профиле Веры, она позирует в спальне отеля с красивыми цветочными обоями, на которые невозможно не обратить внимание. Вера сидит на кровати в облегающем черном платье, подчеркивающем изящную фигуру и округлую грудь певицы, а также обнажает ее стройные ноги.
Волосы у Брежневой распущенные, а на лице неброский макияж. Длинную шею артистки украшает массивное колье-цепь, а на руке браслет в таком же стиле. Вера не смотрит в камеру, такое впечатление, что пока ее фотографировали, она отвлеклась на что-то сбоку.
Геолокация в фотографии свидетельствует о том, что она была сделана в гостинице в Монако, а сама певица утверждает, что фото абсолютно случайное.
В подписи к фотографии Вера Брежнева написала: "Люблю это фото за случайность, цвет, настроение, которое было в тот момент и за мейк, который сделала мне дочь. А в вашей ленте больше случайных фото или постановочных?"
Читайте также: Похудевшая Мэрайя Кэри снова набирает килограммы
Поклонники не остались равнодушными и начали активно обсуждать новое фото артистки. Фанаты засыпают ее "лайками" и пишут много комплиментов в комментариях.
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