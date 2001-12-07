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Раздел: Культура  
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Вера Брежнева показала пикантный снимок из отельного номера

Вера Брежнева показала пикантный снимок из отельного номера Певица утверждает, что фото было сделано случайно.

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая строит карьеру в России, активно ведет свою страницу в Instagram и часто радует поклонников новыми фотографиями. Так, на этот раз артистка порадовала подписчиков новым фото, на котором позирует в изысканном наряде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на voiceshowbiz.com.

На фотографии, которая появилась в профиле Веры, она позирует в спальне отеля с красивыми цветочными обоями, на которые невозможно не обратить внимание. Вера сидит на кровати в облегающем черном платье, подчеркивающем изящную фигуру и округлую грудь певицы, а также обнажает ее стройные ноги.

Волосы у Брежневой распущенные, а на лице неброский макияж. Длинную шею артистки украшает массивное колье-цепь, а на руке браслет в таком же стиле. Вера не смотрит в камеру, такое впечатление, что пока ее фотографировали, она отвлеклась на что-то сбоку.

Геолокация в фотографии свидетельствует о том, что она была сделана в гостинице в Монако, а сама певица утверждает, что фото абсолютно случайное.

В подписи к фотографии Вера Брежнева написала: "Люблю это фото за случайность, цвет, настроение, которое было в тот момент и за мейк, который сделала мне дочь. А в вашей ленте больше случайных фото или постановочных?"

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Поклонники не остались равнодушными и начали активно обсуждать новое фото артистки. Фанаты засыпают ее "лайками" и пишут много комплиментов в комментариях.

Вера Брежнева показала пикантный снимок из отельного номера
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 Теги: Вера Брежнева, фото

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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