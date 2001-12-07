Раздел: Культура
"Модель-далматинец" посетила мероприятие в Майами
Винни Харлоу прославилась необычным внешним видом.
24-летняя Винни Харлоу (Winnie Harlow) прославилась как участница с необычной внешностью двадцать первого сезона «Топ-модель по‑американски», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Несмотря на витилиго (нарушение пигментации кожи), она смогла построить карьеру модели, а в этом году Винни присоединилась к «ангелам» бельевого бренда Victoria’s Secret.
5 и 6 декабря в Майами проходила вечеринка французского бренда, которую посетила модель. Винни выбрала стильные образы для выхода в свет.
В первый день модель примерила мини-платье ассиметричного кроя Julien Macdonald. Канареечный цвет оказался к лицу Винни, а необычная ткань, имитирующая мозаику сделала ее образ еще более ярким.
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На второй день Винни выбрала ультракороткий комбинезон из денима голубого цвета. Наряд подчеркнул стройные ноги и точеную фигуру модели.
24-летняя Винни Харлоу (Winnie Harlow) прославилась как участница с необычной внешностью двадцать первого сезона «Топ-модель по‑американски», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Несмотря на витилиго (нарушение пигментации кожи), она смогла построить карьеру модели, а в этом году Винни присоединилась к «ангелам» бельевого бренда Victoria’s Secret.
5 и 6 декабря в Майами проходила вечеринка французского бренда, которую посетила модель. Винни выбрала стильные образы для выхода в свет.
В первый день модель примерила мини-платье ассиметричного кроя Julien Macdonald. Канареечный цвет оказался к лицу Винни, а необычная ткань, имитирующая мозаику сделала ее образ еще более ярким.
Читайте также: Потап поделился секретами воспитания сына
На второй день Винни выбрала ультракороткий комбинезон из денима голубого цвета. Наряд подчеркнул стройные ноги и точеную фигуру модели.
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