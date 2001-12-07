Раздел: Культура
Солистка группы KAZKA рассказала, как относится к популярности в России
Их хит покоряет чарты.
Участники популярной украинской группы KAZKA заявили, что популярность их песни "Плакала" во всем мире и в частности в России - это прекрасно, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Вокалистка группы Александра Зарицкая отметила, что мировая популярность песни - это очень большая ответственность.
"Это очень ответственно, очень серьезно, потому что украинская речь звучит везде. Теперь надо учить всех украинскому языку", - заявила певица.
Также исполнители признались, что их больше всего удивила популярность в Папуа-Новой Гвинее, Колумбии, а также в Рио-де-Жанейро, где у них есть фанаты.
Однако то, что украиноязычная песня стала хитом в России их совсем не удивило.
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"Нет, не удивило. Опять же, это прекрасно. Все страны слушают украинскую песню и мы гордимся этим", - отметила Александра.
Участники популярной украинской группы KAZKA заявили, что популярность их песни "Плакала" во всем мире и в частности в России - это прекрасно, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Вокалистка группы Александра Зарицкая отметила, что мировая популярность песни - это очень большая ответственность.
"Это очень ответственно, очень серьезно, потому что украинская речь звучит везде. Теперь надо учить всех украинскому языку", - заявила певица.
Также исполнители признались, что их больше всего удивила популярность в Папуа-Новой Гвинее, Колумбии, а также в Рио-де-Жанейро, где у них есть фанаты.
Однако то, что украиноязычная песня стала хитом в России их совсем не удивило.
Читайте также: Легенду советской эстрады экстренно госпитализировали
"Нет, не удивило. Опять же, это прекрасно. Все страны слушают украинскую песню и мы гордимся этим", - отметила Александра.
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