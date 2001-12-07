Раздел: Культура
Майли Сайрус подчеркнула стройные ноги провокационной мини-юбкой
Певица побывала в Лондоне.
Несколько дней назад 26-летняя блондинка презентовала новый видеоклип, который снимала на улицах Киева. Тем не менее, в преддверии Рождества, знаменитая американка прибыла в Лондон, где вскоре примет участие в съемках популярной телевизионной программы "The Late Show". Однако исполнительница хита "Wrecking Ball" не упустила возможность прогуляться улицами британской столицы. При этом звезда сцены удачно подчеркнула стройную фигуру, надев соблазнительную мини-юбку насыщенного черного цвета, а также облегающий однотонный гольф, передаеь Хроника.инфо со ссылкой на kinoafisha.ua.
Кроме того представительница знаменитого голливудского клана дополнила образ при помощи полупрозрачных колгот, пары сапог на металлических шпильках, декорированных крупными разноцветными камнями, а также велюровой сумки. Примечательно, что Майли Сайрус отдала предпочтение не скромному пальто, а объемной шубе из натурального меха средней длины. При этом американская поп-исполнительница акцентировала внимание не только на стройной фигуре. Ведь длинноногая блондинка использовала помаду нюдового оттенка, персиковые румяна и хайлайтер.
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В этот раз Майли Сайрус сопровождал ее бойфренд, который нередко путешествует с певицей. Напомним, что несколько недель назад влюбленные лишились роскошного особняка. Ведь лесной пожар уничтожил не только калифорнийские леса, но и престижный микрорайон вблизи Лос-Анджелеса. Однако чета знаменитостей планирует восстановить жилье, а сейчас подсчитывает общую суму убытков. Кроме того австралийский актер и американка спасли всех питомцев, включая несколько лошадей. Поэтому теперь влюбленные мечтают построить новый ипподром, а также выделить отдельное место для других животных.
Несколько дней назад 26-летняя блондинка презентовала новый видеоклип, который снимала на улицах Киева. Тем не менее, в преддверии Рождества, знаменитая американка прибыла в Лондон, где вскоре примет участие в съемках популярной телевизионной программы "The Late Show". Однако исполнительница хита "Wrecking Ball" не упустила возможность прогуляться улицами британской столицы. При этом звезда сцены удачно подчеркнула стройную фигуру, надев соблазнительную мини-юбку насыщенного черного цвета, а также облегающий однотонный гольф, передаеь Хроника.инфо со ссылкой на kinoafisha.ua.
Кроме того представительница знаменитого голливудского клана дополнила образ при помощи полупрозрачных колгот, пары сапог на металлических шпильках, декорированных крупными разноцветными камнями, а также велюровой сумки. Примечательно, что Майли Сайрус отдала предпочтение не скромному пальто, а объемной шубе из натурального меха средней длины. При этом американская поп-исполнительница акцентировала внимание не только на стройной фигуре. Ведь длинноногая блондинка использовала помаду нюдового оттенка, персиковые румяна и хайлайтер.
Читайте также: Тина Кароль и Надя Дорофеева выбрали одинаковые платья
В этот раз Майли Сайрус сопровождал ее бойфренд, который нередко путешествует с певицей. Напомним, что несколько недель назад влюбленные лишились роскошного особняка. Ведь лесной пожар уничтожил не только калифорнийские леса, но и престижный микрорайон вблизи Лос-Анджелеса. Однако чета знаменитостей планирует восстановить жилье, а сейчас подсчитывает общую суму убытков. Кроме того австралийский актер и американка спасли всех питомцев, включая несколько лошадей. Поэтому теперь влюбленные мечтают построить новый ипподром, а также выделить отдельное место для других животных.
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