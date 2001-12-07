Раздел: Культура
Настя Каменских рассказала о своих амбициозных планах на будущее
Певица поделилась своими амбициями.
Украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно вместе с Потапом посетила премию Latin Grammy Awards, рассказала, как ее узнавали за рубежом, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Звезда призналась, где чувствует себя комфортнее. Здесь, где она уже всем известная артистка, или там, где она начинающий артист.
"Конечно комфортнее здесь, потому что я в Украине, у себя дома. Но я скажу, что я там уже известная звезда, потому что когда я там проходила, все так "Энника", потому что они там не говорят NK. Было так прикольно, что меня там узнавали. Для них девочка, которая приехала и специально выучила и учит испанский язык, очень запоминается. Ну и плюс моя куча кудрей также в глаз попадает", - отметила NK.
Настя Каменских недавно вернулась из латино-американского Grammy с Лас Вегаса. Певица приятно удивилась, что ее там уже узнают. В следующем году она хочет выступить на этом песенном конкурсе.
Также Каменских отметила, что имеет большие амбиции и планирует уже в следующем году быть не только гостьей латиноамериканской "Грэмми", но и выступить там.
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"У меня есть очень большие амбиции обойти много-много мировых певиц. В следующем году я все же выступлю на латиноамериканском "Грэмми". У меня такие амбиции. А то, что я заслуживаю все эти награды - это 100%, потому что так, как NK за год наработалась, как комета, экспресс-методом, так никто не выстреливал", - заявила певица.
Украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно вместе с Потапом посетила премию Latin Grammy Awards, рассказала, как ее узнавали за рубежом, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Звезда призналась, где чувствует себя комфортнее. Здесь, где она уже всем известная артистка, или там, где она начинающий артист.
"Конечно комфортнее здесь, потому что я в Украине, у себя дома. Но я скажу, что я там уже известная звезда, потому что когда я там проходила, все так "Энника", потому что они там не говорят NK. Было так прикольно, что меня там узнавали. Для них девочка, которая приехала и специально выучила и учит испанский язык, очень запоминается. Ну и плюс моя куча кудрей также в глаз попадает", - отметила NK.
Настя Каменских недавно вернулась из латино-американского Grammy с Лас Вегаса. Певица приятно удивилась, что ее там уже узнают. В следующем году она хочет выступить на этом песенном конкурсе.
Также Каменских отметила, что имеет большие амбиции и планирует уже в следующем году быть не только гостьей латиноамериканской "Грэмми", но и выступить там.
Читайте также: Эти бюджетные продукты способны защитить от гипертонии
"У меня есть очень большие амбиции обойти много-много мировых певиц. В следующем году я все же выступлю на латиноамериканском "Грэмми". У меня такие амбиции. А то, что я заслуживаю все эти награды - это 100%, потому что так, как NK за год наработалась, как комета, экспресс-методом, так никто не выстреливал", - заявила певица.
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