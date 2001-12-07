Настя Каменских рассказала о своих амбициозных планах на будущее

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Известная украинская певица Настя Каменских призналась, что всегда мечтала петь в девичьей группе «ВИА Гра». Украинская исполнительница мечтала об этом еще в самом начале карьеры, но ей так и не хватило смелости обратиться к продюсеру коллектива Константину Меладзе. Так же, по непонятным причинам, певица не сумела попасть на