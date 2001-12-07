Раздел: Культура
Слава Каминская порадовала эффектным красным платьем
Поклонники остались в восторге.
Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская продолжает радовать фолловеров новыми снимками и видео, которые публикует на своей личной странице в Инстаграм, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская частенько делится с фолловерами в Instagram новыми фотографиями и новостями своей жизни. Каминская большая любительница селфи, но есть в ее аккаунте и постановочные и профессиональные фотографии.
Так, в этот раз звезда выложила на своей странице в социальной сети Инстаграм снимок, на котором показала себя с ярким макияж и в красном платье с глубоким декольте.
Фото выглядит постановочным и профессиональным. На снимке, который появился в аккаунте Славы, она позирует, видимо, в спальне, сидя за туалетным столиком перед большим зеркалом. Она смотрит на камеру, одной рукой легонько касаясь локонов.
Примичательно, что в этот раз певица решила не делиться с поклонниками местом съемки и оставила это втайне, не отметив геолокацию в посте. Единственную подпись, которую оставила знаменитость, было маленькое сердечко.
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Поклонники певицы не смогли пройти мимо сексуального образа Славы и решили, тут же оставить множество восторженных комментариев:
«Красотка.. очень красивое фото)», «Красота
Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская продолжает радовать фолловеров новыми снимками и видео, которые публикует на своей личной странице в Инстаграм, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская частенько делится с фолловерами в Instagram новыми фотографиями и новостями своей жизни. Каминская большая любительница селфи, но есть в ее аккаунте и постановочные и профессиональные фотографии.
Так, в этот раз звезда выложила на своей странице в социальной сети Инстаграм снимок, на котором показала себя с ярким макияж и в красном платье с глубоким декольте.
Фото выглядит постановочным и профессиональным. На снимке, который появился в аккаунте Славы, она позирует, видимо, в спальне, сидя за туалетным столиком перед большим зеркалом. Она смотрит на камеру, одной рукой легонько касаясь локонов.
Примичательно, что в этот раз певица решила не делиться с поклонниками местом съемки и оставила это втайне, не отметив геолокацию в посте. Единственную подпись, которую оставила знаменитость, было маленькое сердечко.
Читайте также: Претендентка на звание «Мисс Вселенная» исчезла по дороге на конкурс
Поклонники певицы не смогли пройти мимо сексуального образа Славы и решили, тут же оставить множество восторженных комментариев:
«Красотка.. очень красивое фото)», «Красота
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