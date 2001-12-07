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Раздел: Культура  
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Дженнифер Лопес поделилась милыми семейными снимками

Дженнифер Лопес поделилась милыми семейными снимкамиПевица украсила с детьми елку.

Многие звезды уже заняты подготовкой к зимним праздникам. Не стала исключением и Дженнифер Лопес, которая совсем недавно презентовала зажигательный клип "Te Guste". Американская актриса и певица на своей странице в Instagram опубликовала фото, на которых вместе со своим возлюбленным Алексом Родригесом, а также детьми наряжает рождественскую елку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ивона.

Замечательное время с малышами. Люблю Рождество, – лаконично написала Лопес.

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Для декора знаменитость выбрала красный и белый цвета, украсив дерево шарами разной формы, а также цветами.

Дженнифер Лопес поделилась милыми семейными снимками
Дженнифер Лопес поделилась милыми семейными снимками
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 Теги: Дженнифер Лопес, Рождество

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Сегодня, 16:22 » Автор: Анна Мартынова
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