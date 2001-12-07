Раздел: Культура
Кэндис Свейнпол позировала в откровенном бикини
Модель выбрала красный купальник.
30-летняя Кэндис Свейнпол, которая, если верить западным СМИ, совсем недавно рассталась с отцом своих детей 36-летним Херманном Николи после почти 13 лет отношений, кажется, не сильно грустит - модель отдыхает в Майами вместе с друзьями, о чем с удовольствием рассказывает подписчикам в своем Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сплетник.
Несколько часов назад Кэндис опубликовала два снимка, на которых она позирует в красном бикини.
Фигура модели, которая во второй раз стала мамой полгода назад, а в ноябре уже вышла на подиум на шоу Victoria's Secret, привела ее фолловеров в восторг.
Сексуальная фигура и ослепительная красота,
Королева,
Действительно красивый ангел,
- осыпали они комплиментами модель, которая, судя по снимкам, вовсю наслаждается пляжным отдыхом.
Кэндис Свейнпол (вторая слева) с друзьями
Читайте также: Дженнифер Лопес поделилась милыми семейными снимками
Впрочем, в Майами звезда прилетела не только для того, чтобы понежиться на берегу океана - на прошлой неделе она посетила арт-вечер, устроенный домом Bvlgari и фондом Art Production Fund. На мероприятии Кэндис появилась в соблазнительном полупрозрачном черном платье с большим разрезом на ноге и босоножках ему в тон.
30-летняя Кэндис Свейнпол, которая, если верить западным СМИ, совсем недавно рассталась с отцом своих детей 36-летним Херманном Николи после почти 13 лет отношений, кажется, не сильно грустит - модель отдыхает в Майами вместе с друзьями, о чем с удовольствием рассказывает подписчикам в своем Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сплетник.
Несколько часов назад Кэндис опубликовала два снимка, на которых она позирует в красном бикини.
Фигура модели, которая во второй раз стала мамой полгода назад, а в ноябре уже вышла на подиум на шоу Victoria's Secret, привела ее фолловеров в восторг.
Сексуальная фигура и ослепительная красота,
Королева,
Действительно красивый ангел,
- осыпали они комплиментами модель, которая, судя по снимкам, вовсю наслаждается пляжным отдыхом.
Кэндис Свейнпол (вторая слева) с друзьями
Читайте также: Дженнифер Лопес поделилась милыми семейными снимками
Впрочем, в Майами звезда прилетела не только для того, чтобы понежиться на берегу океана - на прошлой неделе она посетила арт-вечер, устроенный домом Bvlgari и фондом Art Production Fund. На мероприятии Кэндис появилась в соблазнительном полупрозрачном черном платье с большим разрезом на ноге и босоножках ему в тон.
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