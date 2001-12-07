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Раздел: Культура  
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Моника Беллуччи блистала в элегантном аутфите

Моника Беллуччи блистала в элегантном аутфитеИтальянка отказалась от яркого макияжа.

54-летняя брюнетка является эталоном для подражания, а также вдохновительницей многих женщин и популярных кутюрье. Ведь, несмотря на наличие детей и солидный возраст, темпераментная итальянка по-прежнему может похвастаться сногсшибательными формами, а также естественной привлекательностью. Например, вчера Моника Беллуччи стала почетной гостьей Международного Кинофестиваля, который сейчас проходит в Марокко.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Кстати, звезда телеэкранов не стала нарушать дресс-код, поэтому отдала предпочтение лаконичному облегающему платью-рыбке из фактурного материала черного цвета.

Стоит отметить, отсутствие декольте не помешало брюнетке похвастаться соблазнительными формами. Кроме того популярная актриса использовала укороченный жакет, а также лаконичную подвеску из белого золота, декорированной россыпью бриллиантов.

Темпераментная итальянка отказалась от яркого макияжа, отдав предпочтение нюдовой помаде, черному лайнеру для глаз и персиковым румянам. Папарацци запечатлели Монику Беллуччи в одиночестве. Выяснилось, что популярная итальянка прибыла на кинофестиваль без избранника. Но это не помешало брюнетке встретиться с рядом дизайнеров, режиссеров и знаменитых коллег.

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Напомним, на протяжении нескольких последних лет звезда кинофильма «Сколько ты стоишь?» воспитывает двоих детей, а также встречается с французским актером Жилем Леллушем, несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте. Примечательно, ранее темпераментная брюнетка состояла в браке с Венсаном Касселем, который променял итальянку на юную манекенщицу. Кроме того Беллуччи приписывали роман с азербайджанским миллионером. Но данная информация не подтвердилась.
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 Теги: Моника Беллуччи, аутфит

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Сегодня, 18:38 » Автор: Едгар Букмирза
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