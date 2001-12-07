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Раздел: Культура  
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Скандальную украинскую певицу раскритиковали за провальный концерт

Скандальную украинскую певицу раскритиковали за провальный концертВчера состоялся последний концерт тура.

Скандальную украинскую певицу Светлану Лободу раскритиковали собственные фанаты за фиаско на концерте.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Соответствующий пост она разместила на своей странице в соцсети.

«Вчера состоялся последний концерт тура H2Lo. Сегодня начинается новая история», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на самом снимке Лободу можно заметить прямо на сцене в облегающем платье. Однако ее фанаты поспешили забросать ее едкими комментариями за позор на выступлении.

«Опоздала на полтора часа», «это неуважение к зрителю», «плохой звук, гул», «слов не разобрать», «люди, очнитесь. Кто тут пишет про восторг? Вы на концерт первый раз ходили?», «Звук был ужасный», - пишут они.

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Так, на официальном канале артистки в YouTube состоялась премьера композиции, получившей название INSTADRAMA. Как и обычно, мнения относительно свежей работы разделились. Однако, несмотря ни на что, певица продолжает привлекать к себе и своим композициям множество внимания со стороны общественности.

Как известно, знаменитость сейчас гастролирует в Германии, активно выступая на сцене и публично появляясь в тех или иных местах, а также интригуя поклонников и подогревая слухи о ее романе с известным рок-музыкантом.
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 Теги: концерт, Лобода

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Сегодня, 20:14 » Автор: Едгар Букмирза
     1999
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