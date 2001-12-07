Раздел: Культура
Каменских возмутила поклонников заявлением об артистах
Высказывание звезды вызвало бурную реакцию.
Украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную кареру под псевдонимом NK, недавно вернулась с латиноамериканской церемонии вручения премии Grammy, заявила, что в следующем году выступит на этом событии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"У меня большие амбиции и все-таки в следующем году я выступлю на латиноамериканском Grammy. А то, что я заслуживаю на все свои награды - так это 100%. NK за этот год наработалась, как комета, экспресс-методом", - сказала Каменских.
Это высказывание звезды вызвало бурную реакцию пользователей в комментариях.
"Настя такая бесячая стала...Не могу из-за нее смотреть икс фактор((((( Раньше нравилась из-за ее какой-то естественности, простоты в хорошем смысле слова, сейчас взлетела фиг знает куда и по какой причине. Она ни о чем вообще", - считает Вика Ви.
"По-моему, Настеньку настигла такая штука, как звездная болезнь. Тина Кароль ведет себя скромнее, чем Каменских, которая только год в сольном плаванье. Зато попа как у Ким", - прокомментировала Ляля Богомаз.
Читайте также: Настя Каменских порадовала поклонников дерзким образом
"Какая певица года, ни разу даже нигде не видела и не слышала в сольном пении. А как женщина красивая, спору нет", - отметила Нина Крым.
Украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную кареру под псевдонимом NK, недавно вернулась с латиноамериканской церемонии вручения премии Grammy, заявила, что в следующем году выступит на этом событии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"У меня большие амбиции и все-таки в следующем году я выступлю на латиноамериканском Grammy. А то, что я заслуживаю на все свои награды - так это 100%. NK за этот год наработалась, как комета, экспресс-методом", - сказала Каменских.
Это высказывание звезды вызвало бурную реакцию пользователей в комментариях.
"Настя такая бесячая стала...Не могу из-за нее смотреть икс фактор((((( Раньше нравилась из-за ее какой-то естественности, простоты в хорошем смысле слова, сейчас взлетела фиг знает куда и по какой причине. Она ни о чем вообще", - считает Вика Ви.
"По-моему, Настеньку настигла такая штука, как звездная болезнь. Тина Кароль ведет себя скромнее, чем Каменских, которая только год в сольном плаванье. Зато попа как у Ким", - прокомментировала Ляля Богомаз.
Читайте также: Настя Каменских порадовала поклонников дерзким образом
"Какая певица года, ни разу даже нигде не видела и не слышала в сольном пении. А как женщина красивая, спору нет", - отметила Нина Крым.
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