» » Каменских возмутила поклонников заявлением об артистах
Раздел: Культура  
0

Каменских возмутила поклонников заявлением об артистах

Каменских возмутила поклонников заявлением об артистахВысказывание звезды вызвало бурную реакцию.

Украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную кареру под псевдонимом NK, недавно вернулась с латиноамериканской церемонии вручения премии Grammy, заявила, что в следующем году выступит на этом событии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

"У меня большие амбиции и все-таки в следующем году я выступлю на латиноамериканском Grammy. А то, что я заслуживаю на все свои награды - так это 100%. NK за этот год наработалась, как комета, экспресс-методом", - сказала Каменских.

Это высказывание звезды вызвало бурную реакцию пользователей в комментариях.

"Настя такая бесячая стала...Не могу из-за нее смотреть икс фактор((((( Раньше нравилась из-за ее какой-то естественности, простоты в хорошем смысле слова, сейчас взлетела фиг знает куда и по какой причине. Она ни о чем вообще", - считает Вика Ви.

"По-моему, Настеньку настигла такая штука, как звездная болезнь. Тина Кароль ведет себя скромнее, чем Каменских, которая только год в сольном плаванье. Зато попа как у Ким", - прокомментировала Ляля Богомаз.

Читайте также: Настя Каменских порадовала поклонников дерзким образом

"Какая певица года, ни разу даже нигде не видела и не слышала в сольном пении. А как женщина красивая, спору нет﻿", - отметила Нина Крым.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Каменских, артист

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:00 » Автор: Едгар Букмирза
     910
     0

Похожие новости по теме

Настя Каменских рассказала о своих амбициозных планах на будущее Настя Каменских рассказала о своих амбициозных планах на будущее

Певица поделилась своими амбициями.

Настя Каменских порадовала расслабленной пляжной фотографией Настя Каменских порадовала расслабленной пляжной фотографией

Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников расслабленной пляжной фотографией.

Настя Каменских рассказала о своих отношениях Настя Каменских рассказала о своих отношениях

В октябре 2017 года Настя Каменских объявила о перерыве в творческом дуэте с Потапом.

Настя Каменских порадовала поклонников дерзким образом Настя Каменских порадовала поклонников дерзким образом

Певица шутливо прокомментировав новое фото: "На стиле".

Настя Каменских очаровала поклонников стильным образом Настя Каменских очаровала поклонников стильным образом

Певица порадовала фанатов новым снимком.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх